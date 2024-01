Google napędza sztuczną inteligencję w Galaxy S24

Nowością w smartfonach z serii Galaxy S24 są funkcje sztucznej inteligencji, zebrane pod wspólną nazwą Galaxy AI. Samsung korzysta w nich z rozwiązania Google Gemini.

17 stycznia 2024 roku w San Jose odbyło się wydarzenie Galaxy Unpacked 2024, podczas którego Samsung zaprezentował nowe flagowe smartfony z serii Galaxy S24. Pracują one pod kontrolą bazującego na systemie Android 14 oprogramowania One UI 6.1, które wprowadza szereg nowych funkcji wspieranych przez sztuczną inteligencją. Te są wynikiem współpracy koreańskiego producenta z firmą Google, która na potrzeby nowych telefonów udostępnia swoją technologię Gemini.

Dzięki współpracy między zespołem Google Cloud a firmą Samsung, użytkownicy smartfonów Galaxy S24 będą mogli korzystać z naszego najbardziej zaawansowanego modelu AI – Gemini – w aplikacjach i usługach stworzonych przez Samsunga.

– informuje Google na swoim blogu

Gemini Pro to najbardziej wszechstronny model AI, który sprawdza się w szerokiej gamie zastosowań, przez co ma umożliwić jeszcze bardziej wydajne korzystanie z aplikacji firmy Samsung. W serii Galaxy S24 takie aplikacje, jak Notatki, Dyktafon czy Klawiatura, będą korzystać z tego rozwiązania w celu zapewnienia użytkownikom lepszych funkcji streszczania. Można na przykład nagrać wykład przy użyciu Dyktafonu i szybko wygenerować streszczenie z najważniejszymi informacjami. Z kolei Imagen 2, opracowana przez Google technologia zamiany tekstu na obraz, umożliwia korzystanie z funkcji generatywnej edycji zdjęć bezpośrednio w aplikacji Galeria na Galaxy S24.

Seria Galaxy S24 sięga również po Gemini Nano, dzięki czemu Wiadomości Google zyskają nową funkcję, a dane użytkowników nigdy nie opuszczą telefonu. Dodatkowo Samsung jako jedna z pierwszych firm partnerskich giganta z Mountain View otrzyma możliwość przetestowania Gemini Ultra, czyli największego modelu AI Google'a do wysoce złożonych zadań, zanim będzie on udostępniony deweloperom i klientom korporacyjnym, co ma nastąpić w tym roku.

Są też inne inteligentne funkcje w smartfonach Samsung Galaxy S24, które wykorzystują rozwiązania firmy Google:

Zaznacz, aby wyszukać (Circle to Search) – nowy sposób wyszukiwania czegokolwiek na telefonie z Androidem, bez przełączania aplikacji. Teraz, za pomocą prostego gestu, możemy wybrać to, co nas interesuje, w dowolny sposób, na przykład zakreślając kółkiem, zaznaczając, bazgrząc lub stukając, i uzyskać więcej informacji.

Magic Compose (używa Gemini Nano) – pomaga tworzyć unikalne wiadomości w różnych stylach, takich jak entuzjastyczny, formalny, a nawet liryczny.

Photomoji pozwala tworzyć nowe emoji z własnych zdjęć przy użyciu generatywnej sztucznej inteligencji.

Wykorzystując moc sztucznej inteligencji, Android Auto podczas jazdy automatycznie podsumuje długie teksty lub obsługiwane czaty grupowe, dzięki czemu możemy pozostać w kontakcie, koncentrując się na drodze. Android Auto zasugeruje również odpowiednie odpowiedzi i działania, które można wykonać bez dotykania telefonu.

