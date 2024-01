Samsung Galaxy S24 – premiera. Ewolucja bez rewolucji

Samsung zaprezentował swoje najnowsze flagowe smartfony z serii Galaxy S24. Urządzenia są trzy i przypominają modele z 2023 roku. Są też zmiany.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, najpierw nieoficjalnymi plotkami, a potem ogłoszeniem samego Samsunga, koreański producent zaprezentował dziś (17 stycznia 2024 roku) swoje najnowsze flagowce. To modele Galaxy S24, Galaxy S24+ oraz Galaxy S24 Ultra. Jeśli chodzi o ich wygląd czy specyfikację, w zasadzie potwierdziły się przecieki, którymi byliśmy dosłownie zalewani w ostatnich tygodniach.

Wraca Exynos, tym razem w wydaniu 2400

Przejdźmy jednak do rzeczy, zaczynając od modeli Galaxy S4 oraz Galaxy S24+, które są do siebie bardzo podobne, nie licząc rozmiarów, ekranów czy pojemności baterii. A gdy popatrzymy na nie z zewnątrz okaże się, ze wyglądają tak samo, jak modele Galaxy S23 i Galaxy S23+ sprzed roku. Z przodu obu urządzeń znalazł się wyświetlacz Dynamic AMOLED 2X o przekątnej odpowiednio 6,2 cala oraz 6,7 cala. To o 0,1 cala więcej niż rok temu. Podstawowy model ma panel o rozdzielczości 1080 x 2340 pikseli, natomiast w S24+ zamiast FullHD+ mamy QuadHD+ (1440 x 3120 pikseli), jak w Ultrze. Nowością jest również odświeżanie obrazu w zakresie od 1 do 120 Hz. Pozostał za to otwór w górnej części, przez który patrzy aparat do selfie o rozdzielczości 12 Mpix (f/2.2, AF). Pod dolną częścią ekranu ponownie znalazł się ultradźwiękowy czytnik linii papilarnych.

Tylny zestaw aparatu przez rok się nie zmienił. W najnowszych smartfonach znajdziemy główną jednostkę o rozdzielczości 50 Mpix (f/1.8, Dual Pixel PDAF, OIS), aparat ultra szerokokątny 12 Mpix (f/2.2) oraz teleobiektyw o rozdzielczości 10 Mpix (f/2.4, PDAF, OIS) z zoomem optycznym 3X.

Obudowa smartfonów składa się z dwóch tafli szkła, rozdzielonych od siebie aluminiową ramką, i zapewnia ochronę przeciwko pyłom i wodzie na poziomie IP68. W jej wnętrzu pracuje układ Exynos 2400 (na wybrane rynki trafi wariant ze Snapdragonem 8 Gen 3), który współpracuje z 8 GB (S24) lub 12 GB RAM-u (S24+) oraz 128 GB (S24), 256 GB (S24/S24+) lub 512 GB (S24+) pamięci masowej. Nowe "Galaktyki" pozwalają na korzystanie z sieci 5G, oferują również łączność W-Fi 7, Bluetooth 5.3 czy NFC. Jest też eSIM.

Samsung Galaxy S24 jest zasilany akumulatorem o pojemności 4000 mAh (było 3900 mAh w Galaxy S23), natomiast model Galaxy S24+ ma akumulator o pojemności 4900 mAh (wzrost z 4700 mAh). Oba można szybko naładować przewodowo lub bezprzewodowo, a zgromadzoną energię można bezprzewodowo udostępnić innym urządzeniom. Nad całością czuwa system Android 14 z interfejsem One UI 6.1.

Samsung Galaxy S24 Ultra jest... płaski

Największa zmiana w wyglądzie nastąpiła w modelu Galaxy S24 Ultra. Samsung zdecydował się na zastosowanie tu płaskiego wyświetlacza Dynamic AMOLED 2X, podobnie jak w modelach Galaxy S24 i Galaxy S24+. Ma on przekątną 6,8 cala oraz rozdzielczość 1440 x 1320 pikseli. Podobnie jak w poprzedniku, ekran potrafi odświeżać obraz z częstotliwością od 1 Hz do 120 Hz i można go obsługiwać między innymi za pomocą rysika S Pen, chowanego wewnątrz obudowy smartfonu. Ta została wykonana z dwóch tafli szkła i ma tytanową ramkę, a jej odporność na pyły i wodę pozostała na poziomie IP68.

Samsung Galaxy S24 Ultra ma 5 aparatów fotograficznych. Przednia jednostka jest podobna jak w pozostałych modelach. Dotyczy to również aparatu ultraszerokokątnego oraz teleobiektywu z zoomem optycznym 3X. Główny aparat ma rozdzielczość 200 Mpix (f/1.7, Super Quad Pixel AF, OIS), natomiast teleobiektyw peryskopowy ma teraz większą rozdzielczość 50 Mpix oraz mniejsze powiększenie optyczne, które wynosi 5X (w Galaxy S23 Ultra było 10X).

Dobra wiadomość jest taka, że wszystkie egzemplarze modelu Galaxy S24 Ultra są napędzane układem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy. SoC współpracuje z 12 GB RAM-u i 256 GB, 512 GB lub 1 TB pamięci masowej. Pod względem obsługiwanych standardów łączności topowy model jest taki sam jak pozostałe urządzenia z nowej serii. Samsung Galaxy S24 Ultra jest zasilany akumulatorem o pojemności 5000 mAh z szybkim ładowaniem przewodowym i bezprzewodowym, a zainstalowane oprogramowanie to One UI 6.1, bazujący na systemie Android 14.

Dostępność i cena

Najnowsze smartfony są już dostępne w polskiej przedsprzedaży, która potrwa do 30 stycznia 2024 roku. To już jest jednak temat na inną historię. W kolejnej wiadomości znajdziesz polskie ceny nowych smartfonów Samsunga oraz prezenty, na jakie można liczyć w promocji na start.

