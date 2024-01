Mapy Google nawigują bez GPS. Sprawdź, czy już to masz

W Mapach Google dostrzeżono nową funkcję, która pozwala na płynną nawigację w tunelach, gdzie nie dociera zasięg GPS, nie działają też wspierające lokalizację sieci komórkowe. Chodzi o beacony Bluetooth.

Chyba każdy kierowca zna tę sytuację, gdy jadąc z włączoną nawigacją w długim tunelu, nagle traci sygnał, a aplikacja, zamiast wskazywać położenie pojazdu na mapie, wyświetla niepokojące komunikaty. Częściowym rozwiązaniem tego problemu są beacony Bluetooth, które na dobre już zawitały w Mapach Google.

Nawigacja Waze ma to od lat, Mapy Google dopiero teraz

Sam pomysł nie jest nowy – już parę ładnych lat temu powstała inicjatywa Waze Beacons, a jej pomysłodawcami byli twórcy innej nawigacji należącej do Google – Waze. W długich i głęboko położonych tunelach rozstawiane są specjalne nadajniki, czyli inaczej beacony, które wykorzystując Bluetooth w telefonach kierowców, zapewniają funkcję awaryjnej, tymczasowej nawigacji.

W nawigacji Waze beacony Bluetooth zaczęły być stosowane już w 2016 roku, więc równie dobrze mogły też już lata temu zawitać do Map Google. Z jakichś powodów tak się jednak nie stało i dopiero w ostatnich miesiącach Google zaczął powoli wdrażać to rozwiązanie. Niektórzy użytkownicy odkryli je już w październiku 2023 r., ale dopiero teraz beacony Bluetooth powinny być już dostępne w każdym Androidzie.

By włączyć tę funkcję, trzeba zajrzeć do ogólnych ustawień Map Google, tam przejść do sekcji „Ustawienia nawigacji” i przewinąć do samego końca, do włącznika „Beacony Bluetooth w tunelach”. Trzeba też zatwierdzić odpowiednie uprawnienia.

Inna sprawa to kwestia tego, gdzie skorzystamy z beaconów Bluetooth. Nadajniki rozstawiane dzięki społeczności Waze znalazły się w tysiącach miast na świecie, w tym w takich jak Nowy Jork, Chicago, Paryż, Rio, Bruksela, Oslo, Sydney, Boston czy Meksyk. Instalowane są także w terenach pozamiejskich, zwłaszcza górskich, gdzie buduje się wiele tuneli, i można z nich korzystać na przykład w Czechach i na Słowacji. Obecność nawigacyjnych beaconów Bluetooth zależy jednak od zarządców dróg, którzy odpowiadają za instalacje takich systemów w tunelach, nie jest więc czymś tak oczywistym, jak sygnał GPS. Wraz z pełną dostępnością w Mapach Google rozwiązanie może jednak zyskać większą popularność, także w Polsce.

