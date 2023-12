Zaktualizuj Mapy Google. Na tę funkcję czekaliśmy latami

Mapy Google wkrótce otrzymają nowe funkcje zwiększające prywatność danych. Skorzystają na tym zwłaszcza ci użytkownicy, który mają włączoną historię lokalizacji i oś czasu.

Google nieustannie wprowadza zmiany w swoich Mapach i obok funkcji zwiększających wygodę wyszukiwania i odkrywania miejsc oraz planowania podróży są też takie, które zapewniają większe bezpieczeństwo i prywatność użytkownika.

Wkrótce Google wprowadzi nowe opcje dotyczące ustawień prywatności. Chodzi o funkcję oś czasu, która dostępna jest w zakładce Zapisane, w sekcji Odwiedzone. Jeżeli ktoś ma włączoną na koncie Google historię lokalizacji, to może przeglądać tam szczegóły swoich podróży z Mapami. To rozwiązanie doczeka się wkrótce usprawnień.

Oś czasu tylko w jednym urządzeniu

Już niedługo oś czasu będzie zapisywana bezpośrednio na urządzeniu, a nie na koncie Google w chmurze, co ma zapewnić jeszcze większą kontrolę nad danymi. Dzięki temu posiadacze kilku urządzeń będą mieli pewność, że nikt postronny nie zobaczy ich osi czasu – na przykład na włączonym komputerze z kontem Google. Użytkownicy tak jak dotąd będą mogli w dowolnym momencie usunąć wszystkie lub część informacji z osi czasu.

Zapisaną lokalnie oś czasu będzie można też zachować w kopii zapasowej, co się przyda podczas zmiany telefonu na nowy. Kopia zapasowa będzie tworzona w chmurze, ale automatycznie zostanie zaszyfrowana i nikt nie będzie mógł jej odczytać, nawet Google.

Co więcej, po pierwszym włączeniu historii lokalizacji, opcja automatycznego usuwania danych z osi czasu zostanie ustawiona na trzy miesiące. Teraz jest to 18 miesięcy. Użytkownik będzie mógł oczywiście przedłużyć historię osi czasu na dłuższy okres lub całkowicie wyłączyć automatyczne usuwanie, by zachować ślady wszystkich swoich podróży.

Zapowiadane przez Google zmiany będą stopniowo wprowadzane w przyszłym roku na Androida i iOS. Gdy się pojawią, użytkownicy otrzymają stosowne powiadomienie.

Kolejne usprawnienie w Mapach Google dotyczy poszczególnych lokalizacji. Jeżeli ktoś często odwiedza jakieś punkty na mapie, historię związanych z nimi aktywności zobaczy w jednym miejscu w aplikacji. W tej części zebrane zostaną wszystkie wyszukiwania, wskazówki dojazdu i zapisane wizyty w tej lokalizacji. Będzie je można łatwo usunąć kilkoma dotknięciami, dzięki czemu wszystkie dane związane z tą jedną lokalizacją zostaną usunięte.

W zaktualizowanych Mapach będzie też łatwiejszy dostęp do opcji związanych z historią lokalizacji i osią czasu. Dotknięcie niebieskiej kropki na mapie, oznaczającej lokalizację użytkownika, pozwoli od razu przejrzeć i wybrać odpowiednie ustawienia. Nowe kontrolki niebieskich kropek będą wprowadzane w nadchodzących tygodniach na Androidzie i iOS.

