Galaxy AI za darmo do 2025 roku. Co potem? Tego nawet Samsung nie wie

Razem ze smartfonami z serii Galaxy S24 Samsung wprowadził na rynek nowe funkcje wspierane sztuczną inteligencją – Galaxy AI. Koreański producent potwierdził, że będą one darmowe do 2025 roku, ale wciąż nie wiadomo, co będzie później.

TM Roh, szef działu mobilnego (MX) w Samsung Electronics, przerwał milczenie koncernu na temat jego planów dotyczących funkcji zebranych pod wspólną nazwą Galaxy AI. Chodzi o funkcje wspomagane sztuczną inteligencją, które zadebiutowały razem ze smartfonami z serii Galaxy S24 oraz interfejsem One UI 6.1. Roh powiedział między innymi, że pomimo zaangażowania ogromnych środków w rozwój Galaxy AI, funkcje te pozostaną bezpłatne dla klientów Samsunga do 2025 roku.

A co się stanie z Galaxy AI po 2025 roku? Okazuje się, ze tego jeszcze nawet Samsung nie wie. Szef działu MX powiedział w rozmowie z serwisem ET Telecom, że firma nie podjęła jeszcze żadnych decyzji w tej sprawie. Roh wspomniał jednak, ze Samsung planuje w przyszłości wprowadzić bardziej zaawansowane funkcje sztucznej inteligencji, które będą dostępne w ramach płatnych subskrypcji.

Z naszej analizy wynika, że istnieje wiele potrzeb związanych z mobilną sztuczną inteligencją. Znajdą się więc konsumenci, którzy będą zadowoleni z korzystania z możliwości sztucznej inteligencji za darmo. Mogą też być klienci, którzy chcą mieć jeszcze potężniejsze możliwości sztucznej inteligencji, a nawet za nie zapłacą. Dlatego w przyszłych decyzjach weźmiemy pod uwagę wszystkie te czynniki.

– powiedział TM Roh, szef działu MX w Samsung Electronics

Samsung ma jeszcze trochę czasu na podjęcie decyzji, co dalej z Galaxy AI po zakończeniu okresu darmowego. Poznaliśmy też plany na najbliższe miesiące. Roh powiedział, że firma planuje wprowadzić nowe funkcje sztucznej inteligencji na pokład ponad 100 milionów urządzeń na całym świecie. A to wszystko jeszcze w tym roku. Wśród nich znajdą się smartfony Galaxy S23, Galaxy S23+, Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23 FE, Galaxy Z Flip5 i Galaxy Z Fold5 oraz tablety z serii Galaxy Tab S9. Dotyczyć to będzie prawdopodobnie również nadchodzących "składaków", czyli modeli Galaxy Z Flip6 oraz Galaxy Z Fold6, których premiera powinna nastąpić latem tego roku.

Zobacz: Samsung szykuje tańszego Folda. To przez Chińczyków

Zobacz: Masz samsunga? Sprawdź, czy dostaniesz Galaxy AI

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl

Źródło tekstu: Samsung, ET Telecom