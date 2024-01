Samsung szykuje tańszego Folda. To przez Chińczyków

Samsung ma w planach tańszą wersję składanego smartfona z serii Galaxy Z Fold. Koreańska firma została do tego niejako zmuszona przez chińską ofensywę.

Chińska ofensywa na rynku składanych smartfonów zmusiła Samsunga do reakcji. Koreańska firma planuje tańszy model z serii Galaxy Z Fold, aby w ten sposób odpowiedzieć na ofertę marek Xiaomi, Oppo, Huawei, Honor oraz OnePlus.

Tańszy Samsung Galaxy Fold Z

Z doniesień koreańskich mediów dowiadujemy się, że Samsung chciałby co najmniej o 33 proc. obniżyć cenę nowego modelu Galaxy Z Fold.

Jednym z najdroższych elementów jest elastyczny ekran, produkowany w fabrykach Samsung Display. Tymczasem konkurencja korzysta z tańszych rozwiązań chińskiego BOE. Koreańczycy nie zamierzają się w tym samym kierunku, ale jednym z celów ma być możliwe obniżenie kosztów produkcji wyświetlaczy.

Jak Samsung chce tego dokonać? Poprzez metodę druku atramentowego OLED. Koreańczycy chcą nakładać go bezpośrednio na swoje folie tuż przed przymocowaniem ekranu do ramek. Dzięki temu możliwa ma być produkcja dłuższych folii, z których wycinane będą wyświetlacze, co pozwoli na większy uzysk i tym samym niższe koszty.

Otwartym pozostaje pytanie — czy to wystarczy, aby aż tak bardzo obniżyć koszty samych urządzeń? Zapewne Samsung będzie musiał jeszcze w innych miejscach poszukać oszczędności.

