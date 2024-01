Honor Magic6 Pro wreszcie trafi do Europy. Znamy datę premiery

Honor potwierdził globalną datę premiery swoich topowych smartfonów. Urządzenia z rodziny Honor Magic6 i Magic V2 RSR zobaczymy na MWC 2024.

Honor planuje zacząć rok 2024 serią mocnych premier. Jakiś czas temu na rynku europejskim zadebiutował całkiem obiecujący Honor Magic6 Lite. Na tym jednak producent nie kończy, bo już niebawem dołączą do niego pozostałe urządzenia z rodziny Honor Magic6. Ich globalna premiera odbędzie się 25 lutego 2024 roku podczas targów MWC w Barcelonie.

Konkretnie zobaczymy modele Honor Magic6 i Honor Magic6 Pro. Nie jest to całkowita nowość, bo obydwa urządzenia już w styczniu trafiły do sprzedaży w Chinach. Dzięki temu doskonale wiemy, czego się po nich spodziewać.

Honor Magic6 i Magic6 Pro - flagowce z zacięciem fotograficznym

Z wymienionej dwójki bardziej obiecująco zapowiada się wariant Pro. Na pokładzie telefony znajdziemy flagowy procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Wyświetlacz to panel LTPO OLED o przekątnej 6,8" i odświeżaniu 120 Hz, który - tu ciekawostka - zdobi wyspa aparat mocno inspirowana najnowszymi iPhone'ami. Akumulator ma pojemność 5600 mAh i obsługuje szybkie ładowanie mocą 80 W, a oprogramowanie to Android 14 z nakładką MagicOS 8.

Najciekawsze jednak z tego wszystkiego są aparaty. Na pleckach znajdziemy trzy oczka: peryskopowe tele z 2,5-krotnym przybliżeniem o rozdzielczości 180 Mpix, moduł ultraszerokokątny o rozdzielczości 50 Mpix z autofokusem oraz główny aparat, także o rozdzielczości 50 Mpix. Ten ostatni będzie wyposażony w obiektyw ze zmienną przysłoną w zakresie f/1.4-4.0. Co ciekawe, tego typu rozwiązanie jak do tej pory było zarezerwowane wyłącznie dla topowych modeli Huawei, co skłania do kilku interesujących wniosków. Nie będę ich tu jednak pisał, bo stałoby to w sprzeczności z oficjalną linią obydwu marek, które podtrzymują, że nic, ale to absolutnie nic ich ze sobą nie łączy. Przecież skoro tak mówią, to musi być prawda, prawda? 😉

Honor Magic6 to sprzęt pozycjonowany o oczko niżej, który jednak ze swoim flagowym krewnym ma dużo wspólnego. Znajdziemy tu niemal identyczny wyświetlacz LTPO OLED o przekątnej 6,78" i odświeżaniu 120 Hz, ten sam procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 i jedynie nieznacznie mniejszy akumulator o pojemności 5450 mAh z ładowaniem mocą 66 W. Największe różnice dotyczą aparatu. Choć ponownie mamy do czynienia z potrójną jednostką, tak poszczególne moduły mają nieco gorsze parametry. Aparat główny ma ten sam duży sensor o rozdzielczości 50 Mpix, ale zamiast zmiennej przysłony dostajemy stałą wartość f/1.9. Aparat ultraszerokokątny ma rozdzielczość 50 Mpix, a tele to nieco bardziej tradycyjna konstrukcja z 2,5-krotnym przybliżeniem o rozdzielczości 32 Mpix.

Honor Magic V2 RSR - składak prosto ze stajni Porsche Design

Premiery na MWC 2024 nie ograniczą się jednak wyłącznie do urządzeń z rodziny Magic6. Dołączy do nich Honor Magic V2 RSR przygotowany wspólnie z firmą Porsche Design. Pod względem specyfikacji smartfon nie powinien różnić się znacząco od tego, co ma do zaoferowania standardowy Magic V2. Szykuje się więc ultrasmukły składak o imponującej specyfikacji i w jeszcze bardziej prestiżowym wydaniu.

Wszystko wskazuje więc na to, że czeka nas mocny początek roku w wydaniu Honora. Jedyne, co może popsuć nam humor, to informacja o europejskich cenach nowych smartfonów. Nie wiadomo jeszcze, ile dokładnie zaśpiewa sobie producent za nowe urządzenia, ale jedno jest pewne - tanio nie będzie.

