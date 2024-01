Smartfony Honor już nie tylko w Orange. Będzie łatwiej je kupić

Po powrocie do naszego kraju, Honor wykonuje kolejny znaczący ruch na polskim rynku. Na sklepowe półki wkrótce trafią takie smartfony, jak Honor 90 i Honor 90 Lite, dostępne wcześniej w Orange, oraz Honor X6a czy Honor X7b. W nowych kanałach dystrybucji pojawią się również nadchodzące premierowe smartfony marki z oferty na 2024 rok.

To bardzo ważny moment dla marki HONOR w Polsce, ponieważ poszerzamy sieć dystrybucji naszych smartfonów o trzy bardzo duże sieci detaliczne: RTV Euro AGD, Media Expert i X-Kom. Sprawia to, że nasze produkty staną się w Polsce znów szeroko dostępne, a Klientom da to większy wybór przy planowaniu zakupu nowego telefonu. Ponieważ nasza oferta systematycznie poszerza się o kolejne modele smartfonów, jestem przekonany, że wielu klientów w Polsce czekało na ten moment, zwłaszcza, że niedługo na tym rynku pojawią się bardzo wyczekiwane premierowe urządzenia.