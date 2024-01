Honor Magic V2 w Europie. Każdy zazdrości mu figury

Honor właśnie wprowadził do Europy swój najnowszy składany smartfon: Magic V2. Możliwe, że to najcieńszy model tego typu.

Od dawna wiedzieliśmy, że Honor Magic V2 będzie dostępny w Europie. Smartfon jest obecny w Chinach od lipca 2023 i mogliśmy zobaczyć go na własne oczy we wrześniu, podczas targów IFA. Wiemy już, że lada tydzień trafi na półki polskich sklepów. Honor się nie spieszy, ale na osłodę dostaniemy wersję opracowaną z pomocą projektantów Porsche.

Honor Magic V2. O co tyle hałasu?

Honor Magic V2 wprowadził mnóstwo ciekawych rozwiązań, w tym supercienki akumulator o pojemności 5000 mAh, który będzie można naładować z mocą 66 W. Średnia grubość ogniwa to 2,72 mm. Kolejne innowacje to wyjątkowy, smukły system chłodzenia i tytanowy zawias, tworzony z użyciem druku 3D. Certyfikat SGS gwarantuje 400 tysięcy zgięć, co pozwoli korzystać ze smartfonu nawet 10 lat. Złożony smartfon ma tylko 9,9 mm grubości – to mniej niż niejeden „płaski” model. Smartfon waży 231 gramów, przez co również wypada bardzo dobrze.

Honor Magic V2 został wyposażony w trzy aparaty w tylnym module. Aparat główny otrzymał matrycę 50 MPix oraz optyczną stabilizację obrazu, aparat szerokokątny również ma matrycę 50 MPix, a aparat z teleobiektywem – zoom 2,5x i matrycę 20 MPix. Frontowe aparaty mają matryce 16 MPix, ale przy tych konstrukcjach można z powodzeniem robić selfie aparatem głównym.

Honor stawia na ochronę zdrowia i komfort oczu i składany model nie odbiega od tej reguły. Znalazł się tu dynamiczny czujnik oświetlenia w otoczeniu oraz mechanizm filtrujący niebieskie światło zależnie od pory dnia. Częstotliwość modulacji PWM diod ekranu to aż 3840 Hz, co z punktu widzenia użytkownika jest równoważne z brakiem migotania obrazu.

Jako że mamy do dyspozycji ekran o przekątnej 7,92 cala (2156 × 2344), można korzystać na nim z dwóch aplikacji jednocześnie. Ekran zewnętrzny ma przekątną 6,43 cala.

Szczypta klasyki: Porsche Design Honor Magic V2 RSR

Porsche Design Honor Magic V2 RSR został ubrany w wyjątkową obudowę, inspirowaną linią słynnego Porsche 911. Na grzbiecie smartfonu biegnie linia, odtwarzająca maskę klasyka. Ten model może też lepiej leżeć w dłoni dzięki paru innym poprawkom, wprowadzonym przez projektantów Porsche.

Nie da się nie zauważyć także nowego koloru: Agate Grey. Został opracowany specjalnie dla tego smartfonu. Warto też zauważyć, że ta wersja jest o kilka gramów cięższa od standardowej. Będzie za to odporniejsza, bo pierwszy raz Honor sięgnął po powłokę Anti-scratch NanoCrystal Shield. Daje ona ekranowi smartfonu odporność na zarysowania powyżej 7 w skali Mohsa.

Honor Magic V2 i Porsche Design Honor Magic V2 RSR pojawią się w polskiej dystrybucji jeszcze w pierwszej połowie roku. Wtedy poznamy też polską cenę.

Z wcześniejszych informacji wynika, że ma być wyceniony podobnie do Honora Magic Vs. To oznaczałoby cenę na poziomie 7499 zł za standardowy wariant i zeszłoroczną specyfikację. Niestety, od tego czasu sporo się zmieniło na rynku. Dziś wiemy, że cena smartfonu wyniesie 1999 euro za wariant z 16 GB RAM-u i 512 GB na dane. To może przełożyć się nawet na 9 tysięcy złotych.

Źródło zdjęć: własne, HONOR

Źródło tekstu: własne, HONOR