Masz samsunga? Sprawdź, czy dostaniesz Galaxy AI

Samsungi Galaxy S24 zadebiutowały z oprogramowaniem One UI 6.1, w którym największą nowością są funkcje wspierane sztuczną inteligencją. Rozwiązania te będą wkrótce dostępne dla starszych urządzeń koreańskiego producenta.

Seria Galaxy S24 sztuczną inteligencją stoi. Najnowsze flagowe smartfony Samsunga przynoszą szereg funkcji wspieranych przez AI, w tym dotyczących wyszukiwania, edycji obrazów czy tworzenia streszczeń lub tłumaczeń. Rozwiązania te są częścią bazującego na Androidzie 14 oprogramowania One UI 6.1, stanowiącego interfejs systemowy modeli Galaxy S24, Galaxy S24+ i Galaxy S24 Ultra.

Na pozostałych smartfonach Samsunga pracuje w najlepszym razie One UI 6, które oficjalnie debiutowało jesienią ubiegłego roku. Patrząc na przeszłość domyśliliśmy się, że przynajmniej niektóre z tych urządzeń otrzymają aktualizację do One UI 6.1, ale czy dostaną też nowe funkcje Galaxy AI? Odpowiadający na pytanie serwisu Android Authority Samsung rozwiał wszelkie wątpliwości.

Wiele funkcji Galaxy AI wprowadzonych w Galaxy S24 będzie również obsługiwanych w poprzednich modelach, w tym w serii Galaxy S23, Galaxy S23 FE, Galaxy Z Fold 5 i Flip 5 oraz serii Galaxy Tab S9 w ciągu 1 połowy 2024 roku. Więcej informacji już wkrótce.

– napisał Samsung

Zatem na pewno na nowe inteligentne funkcje mogą liczyć użytkownicy ubiegłorocznych flagowców Samsunga. Dotyczy to zarówno smartfonów, takich jak modele Galaxy S23, Galaxy S23+, Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23 FE, Galaxy Z Fold5 i Galaxy Z Flip5, jak i tabletów z serii Galaxy Tab S9. To może być szczególnie dobra wiadomość dla dwóch pierwszych z wymienionych smartfonów, które są napędzane wciąż potężnym Snapdragonem 8 Gen 2. Ich następcy na polski rynek trafią z Exynosem 2400, którego wiele osób zwyczajnie nie chce.

Póki co nie wiemy, które dokładnie funkcje AI trafią na pokład starszych "Galaktyk". Samsung użył słowa wiele, co może oznaczać, że niektóre funkcje zostaną wycięte. Wszystkiego powinniśmy się dowiedzieć w pierwszej połowie tego roku, czyli do końca czerwca. Cytowana wypowiedź nie wyklucza również pojawienia się niektórych z tych funkcji na jeszcze starszych smartfonach czy tabletach Koreańczyków, na przykład tych z 2022 roku.

