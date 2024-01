Samsung Galaxy S24 ma coś, czego nie ma nikt inny

Użytkownicy smartfonów Samsunga z serii Galaxy S24 będą mogli skorzystać z funkcji, której nie ma jeszcze nikt inny. Dzięki temu ich publikacje w mediach społecznościowych zyskają nową jakość.

Niech Was nie z pozoru zachowawcza polityka Samsunga, który 17 stycznia 2024 roku pokazał smartfony z serii Galaxy S24, wyglądające niemal identycznie, jak ich poprzednicy, a nawet dzielące z nimi wiele rozwiązań technicznych. "Diabeł" jak zwykle tkwi w szczegółach i go nie widać na pierwszy rzut oka. Bo nowe samsungi to nie tylko wydajniejszy procesor, ale również cały szereg nowych funkcji, wśród których dominują rozwiązania oparte o sztuczną inteligencję.

Zobacz: Google napędza sztuczną inteligencję w Galaxy S24

Galaxy AI to jednak nie jedyna nowa rzecz w aplikacyjnej części Samsungów Galaxy S24. Wśród nowości jest też funkcja, która pojawia się pierwszy raz nie tylko w produktach koreańskiego producenta, ale jest czymś nowym dla całego rynku smartfonów. O czym mowa? O zdolności smartfonów Galaxy S24 do zachowania wysokiej jakości zdjęć publikowanych w aplikacjach społecznościowych innych firm, takich jak Instagram czy Snapchat.

Publikacje w jakości HDR

Flagowe modele Samsunga integrują się bezpośrednio z aplikacjami mobilnymi, by można było publikować materiały, takie jak zdjęcia czy filmy w wysokiej jakości. Wiele funkcji systemowego Aparatu, takich jak tryb HDR, tryb nocny czy stabilizacja wideo, będzie dostępnych również podczas robienia zdjęć czy filmów za pomocą aplikacji Instagram. Dzięki partnerstwu Samsunga z tym należącym do firmy Meta medium społecznościowym, Instagram da możliwość skorzystania z pełni fotograficznych możliwości najnowszych samsungów.

Co więcej, jeśli ktoś będzie chciał udostępnić zdjęcia z Galerii, będą one wyświetlane w Super HDR i można je będzie udostępniać w pełnej rozdzielczości ze smartfonów Galaxy S24. Funkcja Super HDR zapewnia użytkownikom tych urządzeń podgląd przed wykonaniem zdjęcia, które chcą udostępnić w aplikacjach społecznościowych innych firm. To powinno pomóc influencerom w ulepszeniu postów na Instagramie czy Snapchacie.

Na razie nie wiemy, czy nowa funkcja zostanie dodana do któregokolwiek z poprzednich flagowców Samsunga lub innych urządzeń Galaxy. Istnieje jednak szansa, że tak się stanie w późniejszym czasie.

Zobacz: Samsung Galaxy S24 oficjalnie. Mamy rabat dla czytelników

Zobacz: Smartfon generatywny - zasługujesz na takie traktowanie

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Telepolis.pl

Źródło tekstu: Samsung, Phone Arena