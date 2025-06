WhatsApp wkrótce z reklamami. Oto czego możesz się spodziewać

A to dlatego, że WhatsApp się zmienia. Nie tylko dostanie nową funkcjonalność, co całkowicie zaprzeczy idei, z którą powstał. Otóż współzałożyciele komunikatora, czyli Jan Koum i Brian Acton byli wielkimi przeciwnikami reklam. To właśnie dzięki nim te nie pojawiły się w aplikacji, nawet kiedy ta zdobyła wielką popularność. Facebook, czyli obecna Meta przez lata szanowała to podejście. Jednak chęć zarobku okazała się znacznie silniejsza.