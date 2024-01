iPhone 16 z nowym przyciskiem. Wiemy, co nim zrobisz

Apple to nowy król rynku smartfonów, który w 2023 roku po wielu latach prześcignął Samsunga. W tym roku Amerykanie dodadzą nowy element do swoich smartfonów, który ma potrafić więcej niż u kogokolwiek innego.

Firma Apple już za kilka miesięcy zaprezentuje nowe iPhone'y z numerem 16. Urządzenia te, podobnie jak flagowe smartfony Samsunga, podlegają bardziej ewolucji niż rewolucyjnym zmianom, co ma znaleźć potwierdzenie również w tegorocznych premierach. A za rok się dowiemy, które zmiany przyciągnęły więcej nabywców – amerykańskie czy koreańskie.

Pojawiające się od czasu do czasu przecieki na temat nadchodzących iPhone'ów 16 rzuciły nieco światła na temat tego, czego możemy się w tym roku spodziewać. Wśród nowości, które dostaną te smartfony, ma się znaleźć zupełnie nowy przycisk przechwytywania. Pod tą nazwą, jak podaje The Information, znajdzie się przycisk aparatu. Rozwiązanie takie mają na przykład flagowe Xperie firmy Sony, ale to, co zaproponuje Apple, ma pozwolić na więcej.

Do tej pory brakowało informacji na temat tego, jakiego typu to będzie przycisk. Bazując na renderach można było przypuszczać, że będzie to przycisk pojemnościowy, niewystający ponad obrys obudowy urządzenia. Z najnowszego raportu wynika, ze jednak będzie to fizyczny przycisk, który jednak będzie wrażliwy zarówno na nacisk, jak i na dotyk. To z kolei przełoży się na dodatkowe możliwości tego rozwiązania.

iPhone 16 z fizycznym przyciskiem aparatu

Innymi słowy, przyszłe iPhone'y mają zyskać fizyczny przycisk aparatu. Jego podstawowe działanie ma być podobne do tego, co znamy choćby z Xperii 1 V: lekkie naciśnięcie spowoduje ustawienie ostrości (zadziała autofocus), natomiast mocnym naciśnięciem zrobimy zdjęcie lub nagramy film. Na tym się jednak nie skończy.

Przycisk przechwytywania w nowych iPhone'ach ma umożliwić również sterowanie zoomem. W tym celu wystarczyć ma przesunięcie palcem po jego powierzchni, w jedną lub drugą stronę. To coś, do czego w wielu innych smartfonach służą przyciski głośności. Dzięki temu nie będzie potrzeby przenoszenia palca z przycisku aparatu w inne miejsce, by zmienić powiększenie. Wszystko będzie w jednym miejscu.

The Information podaje, że nowy przycisk jest obecnie testowany w podstawowych modelach iPhone'ów, a także w Plusach i Pro. Jest więc nadzieja, że w ostatecznym rozrachunku wszystkie iPhone'y 16 otrzymają to rozwiązanie, a nie tylko te najdroższe. Przyszłe miesiące powinny przynieść więcej informacji na ten temat, a jak będzie w rzeczywistości, dowiemy się prawdopodobnie we wrześniu tego roku. Wtedy powinna się odbyć oficjalna premiera nowych smartfonów firmy Apple.

