Wcześniejsza premiera Galaxy Z Fold6. Samsung wykorzysta wielkie wydarzenie

Powoli zbliżamy się do premiery składanych smartfonów Samsung Galaxy Z Fold6 oraz Samsung Galaxy Z Flip6. Ich prezentacja może w tym roku nastąpić wcześniej, co ma związek z ważnym wydarzeniem, które pod koniec lipca wystartuje w Paryżu.

Na rynku jest coraz więcej składanych smartfonów, jednak to produkty firmy Samsung wciąż najpopularniejsze oraz wyznaczają pewien punkt odniesienia, który inne "składaki" muszą pokonać. Choć konkurencyjne konstrukcje mogą często pochwalić się lepszą specyfikacją czy designem, Koreańczycy wygrywają marketingiem oraz globalną siecią dystrybucji. A przed nami kolejne wydarzenie Galaxy Unpacked 2024, podczas którego oficjalnie poznamy smartfony Galaxy Z Fold6 oraz Galaxy Z Flip5. Pojawiły się sugestie, że w tym roku wszystko odbędzie się wcześniej niż zwykle w poprzednich latach.

Serwis The Bell poinformował, powołując się na źródła branżowe, że oficjalna prezentacja Samsunga Galaxy Z Fold6 oraz Samsunga Galaxy Z Flip6 odbędzie się już w połowie lipca 2024 roku, natomiast harmonogram wprowadzania tych urządzeń na rynek może być przyspieszony w stosunku do tego, z czym mieliśmy do czynienia wcześniej. Co więcej, letnie wydarzenie Galaxy Unpacked 2024 prawdopodobnie będzie miało miejsce w Paryżu, czyli stolicy Francji. Ma to związek ze startującymi tam 26 lipca Letnimi Igrzyskami Olimpijskimi. Samsung chce skorzystać z promocji, jaką może dać to święto sportu.

Raport The Bell wspomina, że Samsung niedawno poprosił głównych dostawców komponentów do nadchodzących smartfonów o ukończenie testów jakości do kwietnia, czyli znacznie wcześniej niż czerwcowy termin, o którym wspominano wcześniej. Przy okazji się dowiedzieliśmy, że wszystkie składane urządzenia, które Samsung ma wydać w tym roku, będą wyposażone w układy SoC firmy Qualcomm. To oczywiście nie jest żadnym zaskoczeniem, bo zawsze tak było. Pracując nad tegorocznymi "składakami", Samsung podobno koncentruje się na poprawie technologii zawiasów, grubości i trwałości. Nie należy oczekiwać rewolucyjnych innowacji.

Ponownie pojawiły się też plotki o tańszym składanym smartfonie firmy Samsung. Raport dodaje, że Koreańczykom może być ciężko osiągnąć taki cel, ponieważ ceny, które można obniżyć, zostały już obniżone. Co więcej, podobno szefostwo Samsunga obawia się zniszczenia wizerunku premium składanych urządzeń wraz z wypuszczeniem modeli podstawowych. Z tego powodu, nawet jeśli tańszy "składak" Samsunga zostanie wprowadzony na rynek, może się to stać około trzy miesiące po premierze flagowców. Jest jednak również możliwość wprowadzenia tańszego urządzenia w tym samym czasie, co modeli Galaxy Z Fold6 i Galaxy Z Flip6.

