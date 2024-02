Samsung Galaxy Z Fold6 na pierwszych grafikach. Idzie ważna zmiana

Samsung Galaxy Z Fold6 odsłania kolejne karty. Nowy przeciek zdradza design urządzenia.

Do premiery Samsunga Galaxy Z Fold6 zostało jeszcze sporo czasu. Wszystkie znaki na niebie i na ziemi sugerują, że kolejne wcielenie składanego smartfona zobaczymy latem tego roku. Tymczasem jednak do sieci docierają kolejne przecieki na temat tego, co nas czeka.

Samsung Galaxy Z Fold6 z szerszymi wyświetlaczami

Za sprawą leakstera OnLeaks do sieci trafiły pierwsze rendery przedstawiające design urządzenia. Wygląda na to, że pod wpływem krytyki Koreańczycy rzeczywiście zdecydowali się zmodyfikować proporcje wyświetlaczy, dzięki czemu nowy Fold ma się lepiej wpisywać w aktualne trendy. Nie jest to nowa informacja, natomiast pierwszy raz możemy zobaczyć, jak miałoby to wyglądać w praktyce.

Jeśli ktoś liczył, że Samsung Galaxy Z Fold6 będzie miał obudowę równie szeroką co konkurencja spod znaku OnePlusa lub Google, to raczej się rozczaruje. Nowy smartfon Koreańczyków nadal pozostaje stosunkowo szeroki jak na standardy segmentu, w który celuje.

Jednak w porównaniu z poprzednikiem różnica faktycznie jest widoczna. Po rozłożeniu Z Fold6 będzie o ok. 1,4 mm niższy i 2,6 mm szerszy od zeszłorocznego modelu.

Jeśli o wymiary samych wyświetlaczy, ten zewnętrzny ma mieć przekątną 6,2", natomiast w środku czeka na nas panel o przekątnej 7,6".

Co natomiast warto zauważyć, za zmianą proporcji nie poszły w zasadzie żadne inne modyfikacje w designie. Urządzenie nadal wygląda praktycznie identycznie jak zeszłoroczny Galaxy Z Fold5, a nawet wcześniejsze modele sięgające czasów Samsunga Galaxy Z Fold3. Nie da się ukryć, pod względem stylistycznym Foldy prezentują się dziś nieco archaicznie i na podstawie wcześniejszych plotek można było oczekiwać, że producent zdecyduje się nieco mocniejszy lifting. Niestety wygląda na to, że te oczekiwania się nie sprawdziły.

Samsung Galaxy Z Fold6 zaprezentowany zostanie najprawdopodobniej na przełomie lipca i sierpnia. Wtedy przekonamy się, na ile dotychczasowe przecieki okażą się trafne.

