Samsung Galaxy A55 5G pozuje na zdjęciach. Premiera wkrótce

Wiele wskazuje na to, że powoli zbliżamy się do premiery Samsunga Galaxy A55 5G, czyli nowego średniaka z najwyższej części tej półki. Leaker Mukul Sharma opublikował w serwisie X jego rzekome zdjęcia, w dwóch wersjach kolorystycznych.

Nie każdy chce lub może wydawać po 6 i więcej tysięcy złotych na najnowszy flagowy model smartfonu firmy Samsung. Dla takich osób koreański koncern ma w swojej ofercie smartfony, które "garściami" czerpią z najdroższych smartfonów, ale są od nich o wiele tańsze. W tym roku takim urządzeniem będzie Samsung Galaxy A55 5G, następca popularnej linii smartfonów, reprezentowanej między innymi przez modele Galaxy A53 5G i Galaxy A54 5G.

Według najnowszych doniesień, nowy smartfon powinien wkrótce zadebiutować w Indiach, ale spokojnie można założyć, że dotyczy to również innych rynków. Zanim to jednak nastąpi, możemy zerknąć na to, jak Galaxy A55 5G wygląda, tym razem na realnych zdjęciach. Od razu rzuca się w oczy to, że nadchodzący smartfon wygląda z tyłu identycznie, jak jego poprzednik. Co więcej, bardzo podobnie wyglądają budżetowe modele Galaxy A15 czy Galaxy A25, ale także flagowe smartfony Galaxy S24 i Galaxy S24+. A oto te zdjęcia:

Samsung Galaxy A55 5G – specyfikacja

Jeśli wierzyć przeciekom dotyczącym specyfikacji Samsunga Galaxy A55 5G, smartfon ten trafi na rynek z nawet 12 GB pamięci RAM, pracującej wewnątrz płaskiej obudowy z metalową ramką. Będzie ona odporna na działanie pyłów i wody na poziomie IP67. W komplecie znajdziemy również napędzający wszystko układ Exynos 1480, a także do 256 GB pamięci masowej.

Z tyłu znajdą się trzy aparaty fotograficzne: główny o rozdzielczości 50 Mpix (najpewniej z optyczną stabilizacją obrazu), ultraszerokokątny 12 Mpix oraz makro 5 Mpix. Smartfon ma być wyposażony w 6,5-calowy wyświetlacz AMOLED FullHD+, potrafiący odświeżać obraz z częstotliwością do 120 Hz. Przez otwór w ekranie będzie spoglądać obiektyw przedniego aparatu o rozdzielczości 32 Mpix.

W komplecie znajdzie się podekranowy czytnik linii papilarnych czy akumulator o pojemności 5000 mAh z "superszybkim" ładowaniem o mocy 25 W. Całość ma pracować pod kontrolą systemu Android 14 z interfejsem One UI 6.

Źródło zdjęć: Arkadiusz Bałą / Telepolis.pl, Mukul Sharma / X

Źródło tekstu: Mukul Sharma / X, pricebaba