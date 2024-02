Play dla firm to rok światłowodu za darmo i nowe rozwiązania dla biznesu

Play przygotował nową ofertę dla firm. W jej ramach przedsiębiorcy mogą liczyć między innymi na rok darmowego światłowodu, SLA nawet do 8 godzin czy symetryczne łącze.

W obecnych czasach do sprawnego prowadzenia biznesu niezbędne jest odpowiednio szybki i stabilny dostęp do Internetu. Wie o tym operator sieci Play, który przygotował nowe oferty Światłowodu Play dla Firm. A tam prędkość nawet do 5 Gb/s.

Światłowód Play dla Firm na rok bez opłat

Każdy przedsiębiorca, który jednocześnie zdecyduje się na Światłowód Play dla Firm o dowolnej prędkości oraz abonament komórkowy dla Firm, może otrzymać rok Internetu za darmo. Oznacza to nieograniczony dostęp do sieci, pozwalający na zwiększenie wydajności pracy i produktywności. Biznesmeni, którzy nie korzystali dotąd z usług fioletowego operatora, wybierając Play L dla Firm lub Play XL dla Firm, otrzymają 12 miesięcy bez opłat, a z taryfą Play M dla Firm – 6 miesięcy. Na światłowód na promocyjnych warunkach można się zdecydować nawet do 90 dni od podpisania umowy na usługi komórkowe, co ma zapewnić czas na podjęcie decyzji oraz zdecydowanie, jakie parametry usługi będą spełniały potrzeby prowadzonego biznesu.

Gwarancja nieustającego dostępu do sieci

Nowe oferty Światłowodu Play dla Firm zawierają w sobie gwarancję SLA, która zapewnia szybką reakcję w przypadku niedostępności usługi Internetu światłowodowego. W takim przypadku przedsiębiorstwa mogą liczyć na szybki czas reakcji. W zależności od wariantu prędkości, czasy SLA wynoszą odpowiednio:

12 godzin dla prędkości 300 Mb/s i 600 Mb/s,

dla prędkości 300 Mb/s i 600 Mb/s, 8 godzin dla prędkości 1 Gb/s i 5 Gb/s.

nawet do 8 godzin. Zgłoszenia są rozpatrywane i rozwiązywane 7 dni w tygodniu, w godzinach od 7:00 do 22:00 w większości lokalizacji.

Łącze symetryczne dla firm

Dla przedsiębiorców, których praca wymaga ciągłej wymiany danych, w tym także dużych ilości tych wysyłanych, fioletowy operator przygotował możliwość utworzenia łącza symetrycznego. Usługa ta dostępna jest w wybranych lokalizacjach za dopłatą 10 zł netto miesięcznie i obejmuje prędkości 300 Mb/s, 600 Mb/s i 1 Gb/s.

Nowe oferty Play dla Firm są dostępne na play.pl, pod numerem 790 600 600, w salonach sprzedaży oraz u Doradców Biznesowych.

