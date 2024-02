Play chce być zielony. Fioletowi zawarli ważny kontrakt

Play poinformował o zawarciu długoterminowej umowy z firmą Statkraft na dostawy energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych (OZE). 34 GB energii pochodzącej ze Słońca rocznie pozwoli Fioletowym stać się bardziej zielonymi.

Umowę PPA (Power Purchase Agreement) pomiędzy spółką P4 (operator sieci Play) oraz firmą Statkraft podpisano na lata 2025-2034. Jest to kontrakt fizyczny, który obejmuje 100% wyprodukowanej energii ze źródła OZE na potrzeby grupy Play.

Współpraca ze Statkraft jest istotna w kontekście realizacji naszych celów środowiskowych i pozytywnie wpłynie na ślad węglowy spółki. Jest to kolejny znaczący krok w naszych działaniach z zakresu zrównoważonego biznesu. Koncentrujemy się na dywersyfikowaniu źródeł energii, które w praktyce zmniejszają emisję dwutlenku węgla.

– powiedział Jean Marc Harion, CEO Play

Play realizuje założenia klimatyczne, które są spójne z celami Grupy iliad. Przewidują one, że do 2035 roku połowa dostaw energii w Polsce i Włoszech oraz 20% we Francji (gdzie miks energetyczny w znaczącym stopniu opiera się na energii jądrowej) będzie odbywać się na podstawie między innymi umów typu PPA z producentami energii odnawialnej.

Firma Statkraft to największy producent energii odnawialnej w Europie. Umowa obejmuje dostawę energii w bloku ciągłym (baseload), co gwarantuje stałą ilość energii o każdej porze doby przez cały czas trwania umowy. Energia odnawialna na potrzeby tego kontraktu pochodzi z farmy fotowoltaicznej w miejscowości Resko w województwie zachodniopomorskim i posiada certyfikat EKO-energia, a park fotowoltaiczny ma moc 36 MWp.

Dzięki umowie PPA z Play kontynuujemy dywersyfikację bazy klientów, i co szczególnie ważne, przyczyniamy się do transformacji energetycznej polskiego sektora telekomunikacyjnego. Ta dostosowana do indywidualnych potrzeb umowa PPA w zakresie zielonego „baseload” pokazuje zdolność Statkraft do odpowiadania na oczekiwania różnych branż. Cieszymy się, że możemy być częścią zrównoważonej zmiany naszego partnera.

– powiedział Pieter Schipper, wiceprezes ds. północno-zachodniej Europy i Stanów Zjednoczonych, Statkraft

Play planuje dalsze inwestycje, które będą pozytywnie wpływać na optymalizację energetyczną w długofalowej perspektywie.

Źródło zdjęć: Shutterstock, Play

Źródło tekstu: Play