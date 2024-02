T-Mobile: aplikacje na smartfony znikną. Idzie coś lepszego

Aplikacje to przeżytek, a już w ciągu najbliższych 5 lat zobaczymy coś lepszego. Przynajmniej tak przekonuje Deutsche Telekom, właściciel marki T-Mobile.

Myśląc o smartfonach, z marszu mamy przed oczami tysiące aplikacji, które można na nich odpalić. Ale czy tak pozostanie już zawsze? Deutsche Telekom przekonuje, że nie.

Firma przedstawiła na MWC w Barcelonie bardzo osobliwy projekt. Mowa o urządzeniu, które w teorii definicję smartfonu spełnia, oferując funkcjonalność telefonu i szereg funkcji multimedialnych. Zamiast aplikacji, wykorzystuje jednak sztuczną inteligencję.

No dobra, tak naprawdę to nieco bardziej skomplikowane, bo przecież jakieś oprogramowanie urządzenie mieć musi. Ma doskonale wszystkim znany system Android, tylko o dość głęboko zmodyfikowanym UI.

W systemie tym próżno szukać typowego zasobnika z aplikacjami. Jest natomiast chatbot, przygotowany wspólnie z firmą Brain.AI, który dba o obsługę wszystkich podsystemów telefonu i zapewnia użytkownikowi możliwość interakcji z nimi.

Chcąc na przykład odnaleźć drogę, użytkownik nie uruchamia Google Maps, lecz prosi o wskazówki bota. Na podobnej zasadzie może wykonywać też inne typowe dla smartfonu czynności, w tym m.in. nawiązywać połączenia, sporządzać notatki czy wyświetlać strony internetowe.

Mogę powiedzieć, że za 5-10 lat nikt z nas nie będzie już korzystał z aplikacji

– przekonywał dyrektor generalny Tim Hoettges w trakcie prezentacji.

To, czy rynek podzieli entuzjazm menedżera, pozostaje kwestią otwartą. Na razie T Phone AI, jak nazwano urządzenie, to wyłączenie prototyp. Nie wiadomo, czy kiedykolwiek w ogóle trafi do sklepów.

Źródło zdjęć: Telepolis.pl / Marian Szutiak

Źródło tekstu: własne