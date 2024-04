T-Mobile ma nowe stacje 5G Bardziej. Kolejne miasta i poprawa zasięgu

T-Mobile nieprzerwanie rozbudowuje sieć 5G w paśmie C. Operator postawił kolejne stacje, dostarczając szybki internet mobilny do nowych miast i polepszając zasięg w już objętych 5G Bardziej.

Od stycznia 2024 r. T-Mobile oferuje 5G Bardziej, czyli 5G w paśmie C, usługę gwarantującą dostęp do internetu mobilnego z prędkością około 1 Gb/s. Na początku marca magentowy operator pochwalił się spełnieniem obietnicy: odpalił 2 tysiące stacji z 5G w paśmie C. Na tym jednak nie zakończył rozbudowy sieci. T-Mobile włącza 5G na kolejnych stacjach bazowych.

T-Mobile ma nowe stacje 5G Bardziej

T-Mobile co tydzień chwali się nowymi uruchomieniami. Dziś operator poinformował, że w ostatnim tygodniu uruchomił 38 nowych stacji z 5G w paśmie C, dzięki czemu ma już łącznie 2129 działających nadajników w tym standardzie.

Dzięki tym włączeniom nastąpiła poprawa zasięgu w Dąbrowie Górniczej, Gliwicach i Zabrzu. Operator dostarczył też sygnał 5G Bardziej do Bielska-Białej, Lidzbarka Warmińskiego i Oświęcimia.

Z 5G Bardziej mogą korzystać wszyscy klienci usług abonamentowych T-Mobile (z taryfą T) oraz użytkownicy ofert przedpłąconych: klienci oferty na doładowania (T-Mobile MIX), klienci Red Bull MOBILE, a także klienci T-Mobile na kartę, korzystający z ofert GO! M, GO! M+UA oraz GO! L.

