T-Mobile zabierze Polakom telefony. I bardzo dobrze zrobi

T-Mobile ruszył z nową akcją, w której zachęca wszystkich do oddawania starych telefonów. Tym razem można dzięki temu wesprzeć inicjatywę Szlachetna Paczka. Operator planuje pomoc w wysokości nawet 1 mln zł.

T-Mobile nie od dziś prowadzi działania, które z jednej strony mogą przynieść korzyść środowisku naturalnemu (poprzez zmniejszenie problemu elektrośmieci), a z drugiej – pomóc innym w trudnej sytuacji życiowej (dzięki wsparciu organizacji charytatywnej). Operator już na różne sposoby zachęcał do tego, by oddawać niepotrzebne już telefony, a tym razem chomikowane w szufladach starocie mogą wspomóc działalność projektu Szlachetna Paczka.

Akcja przyniesienie nawet 1 mln zł pomocy

Jak przekonuje T-Mobile, każdy oddany w ramach akcji telefon przekłada się na realne wsparcie celów akcji charytatywnej. Łącznie wszystkie osoby zaangażowane w inicjatywę wraz z operatorem mogą w ten sposób podarować potrzebującym nawet 1 mln zł.

Nie wolno też zapominać o korzyściach dla środowiska. Recykling elektrośmieci to jeden z najprostszych, a zarazem najbardziej efektywnych sposobów na przyczynienie się do ochrony naszej planety. Elektrośmieci, w tym stare telefony, są bogate w cenne metale i inne surowce, które mogą być odzyskane i ponownie wykorzystane, co zmniejsza potrzebę wydobycia nowych zasobów i redukuje wpływ na środowisko. Oddając stary telefon do recyklingu, nie tylko przyczyniamy się do zamknięcia obiegu surowców, ale także unikamy potencjalnego zanieczyszczenia środowiska szkodliwymi substancjami zawartymi w urządzeniach.

Jak jednak zauważa T-Mobile, wielu Polaków trzyma w domach nieużywane telefony, nie zdając sobie sprawy z potencjalnych korzyści płynących z ich recyklingu. Operator zachęca do przekształcenia tego sentymentu w działanie na rzecz podopiecznych Szlachetnej Paczki.

Szlachetna Paczka od 2001 roku pomaga potrzebującym rodzinom w całym kraju. Dzięki zaangażowaniu wolontariuszy i darczyńców co roku rodziny, które są w trudnej sytuacji, otrzymują pomoc dopasowaną do ich potrzeb.

Jak wziąć udział w akcji?

Nie trzeba być klientem T-Mobile, by wziąć udział w akcji. Zbierane są wszystkie rodzaje telefonów, zarówno smartfony, jak i starsze modele.

Wystarczy odwiedzić dowolny salon magentowego operatora w całym kraju i zostawić bezpiecznie swój stary telefon w specjalnie przygotowanym pojemniku. Urządzenie należy oddać bez opakowania, ładowarki, folii ochronnej i etui. Nie musi być sprawne, ale nie może być zniszczone. Co ważne, telefon musi być wyłączony i rozładowany.

Każdy telefon zostanie poddany procesowi recyklingu – odpowiedniej utylizacji, a cenne surowce zostaną z nich odzyskane.

Zbiórka trwa do 30 czerwca. Szczegóły akcji znajdują się na stronie www.t-mobile.pl/szlachetnapaczka.

