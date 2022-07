Polacy mają za dużo smartfonów. Dokładnie o 30 milionów za dużo

Polacy mają 30 milionów niepotrzebnych smartfonów. Nie mają też pomysłu, co z nimi zrobić.

Co roku w Polsce sprzedają się setki tysięcy, jeśli nie miliony smartfonów. Co się z nimi dzieje? Przez jakiś czas z nich korzystamy, ale później? Jak się okazuje, większość z nich ląduje w szufladzie. Według raportu Smart Barometr przygotowanego na zlecenie firmy Digital Care, aktualnie w naszych szufladach zalega aż 30 milionów telefonów. Wiele z nich (47 procent) traktowanych jest jako telefon zapasowy, jednak oprócz tego jest niemal równie duży odsetek urządzeń trzymanych bez wyraźnego celu (28 procent).

Drogie smartfony? Polacy ich nie kupują

Sam raport dostarcza zresztą bardzo dużo ciekawych informacji w kontekście relacji między urządzeniami mobilnymi, ochroną środowiska i postawą Polaków. Dowiadujemy się z niego, że raptem 37 procent badanych korzysta z telefonów wartych więcej niż 1000 zł, za to aż 56 procent badanych w przypadku uszkodzenia smartfona nie decyduje się na naprawę, tylko wymienia go na nowy. Zresztą także w kontekście zapewniania produktom elektronicznym dłuższego życia dominuje pogląd, że odpowiedzialność w tym zakresie powinna leżeć raczej po stronie prawodawców i producentów, a nie użytkowników - czy to za sprawą regulacji prawnych, zbiórek zużytego sprzętu czy zniżek na zakup produktów odnowionych.

Badanie potwierdza niejako to, czego można się domyślić na podstawie obserwacji rynku. Polacy chcą smartfonów tanich, a ochrona środowiska schodzi na dalszy plan, nawet jeśli na poziomie deklaracji każdy się z nią chętnie identyfikuje. Z drugiej strony raport wydaje się pomijać kilka kwestii, takich jak chociażby wpływ wsparcia producenta i aktualizacji i programowania na decyzje o zakupie nowego urządzenia. W efekcie mimo kilku interesujących danych, trudno wyciągnąć z niego daleko idące wnioski.

Źródło zdjęć: Poravute Siriphiroon / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Digital Care