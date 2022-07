Plus stracił najwięcej, zyskali tylko T-Mobile i MVNO. Raport UKE za 2Q 2022

UKE opublikował drugi tegoroczny raport o przenoszeniu numerów w sieciach mobilnych i stacjonarnych. W tych pierwszych w 2Q 2022 łącznie przeniesiono ponad 300 tys. kart SIM. Tym razem bilans najgorzej wypadł dla Plusa, za to znów zyskał T-Mobile i operatorzy MVNO.

W II kwartale 2022 roku w sieciach mobilnych przeniesionych zostało łącznie 313 127 numerów. To o ponad 30 tys. mniej niż w I kwartale 2022 r., gdy przeniesiono 343 342 numery.

Plus traci. Play też, ale już mniej

Wśród czterech największych operatorów komórkowych w ostatnim kwartale bilans trzech zamknął się na minusie. W wyniku przenoszenia numerów Orange Polska stracił finalnie 4451 użytkowników kart SIM, Polkomtel (operator sieci Plus) 19,8 tys., a P4 (operator sieci Play) stracił ponad 15,7 tys. kart. Jako jedyny operator infrastrukturalny II kwartał dodatnim bilansem zakończył T-Mobile, zyskując ponad 12,1 tys. nowych użytkowników.

Operator Oddał Przyjął Bilans Orange 78 787 74 336 -4 451 Play 89 883 74 104 -15 779 Plus 70 406 50 567 -19 839 T-Mobile 54 416 66 547 12 131 RAZEM 293 492 265 554 −27 938



Dla przypomnienia – w poprzednim kwartale operatorzy sieci Plus i Play odnotowali podobny do siebie bilans, tracąc ponad 22 tysiące numerów. Tym razem jednak Play traci zdecydowanie mniej (o ponad 6,5 tys.), choć uwagę zwraca też duży poziom migracji – Fioletowi stracili ponad 89 tys. numerów, ale zyskali w ich miejsce 74 tys. nowych. Wyniki obydwu grup polepszają należący do nich operatorzy działający jako MVNO, choć nie na tyle, by bilans był dodatni.

Wśród operatorów MVNO najwięcej zyskał należący do Playa UPC (9890), za nim uplasował się Premium Mobile (3811) z Grupy Polsat Plus, trzecie miejsce należy do Vectry (2948), a kolejny wynik odnotował Mobile Vikings (2536).

Do drugiej, należącej do Grupy Polsat Plus sieci – Netia – przeszło na czysto 2377 klientów. Zaskakująco stracił za to playowski Virgin Mobile (-728), który w poprzednim kwartale zdobył 4389 nowych numerów.

W sieciach stacjonarnych w I kwartale 2022 roku przeniesionych zostało łącznie 76 747 numerów, o ponad 16 tys. mniej niż w poprzednim kwartale, kiedy liczba ta wyniosła 92 935.

