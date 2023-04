Uczniowie zebrali tonę starych telefonów. Pójdą do recyklingu

T-Mobile zorganizował konkurs w ramach akcji Planeta ma znaczenie. W jego ramach tysiące uczniów z całej Polski zebrały niemal tonę starych telefonów komórkowych. Teraz te urządzenia mają zostać poddane odpowiedniemu recyklingowi.

Przygotowany przez Deloitte raportu “Global 2022 Gen Z Millennial Survey” informuje, że według trzech czwartych respondentów świat znajduje się w punkcie krytycznym, jeśli chodzi o reakcję na kryzys klimatyczny. Działania na rzecz ochrony środowiska są więc jednym z głównych tematów, jakie towarzyszą młodemu pokoleniu każdego dnia. Budowanie odpowiednich zachowań i nawyków proekologicznych od najmłodszych lat jest kluczowe, jeśli chodzi o przyszłość naszej planety. Doskonale zdaje sobie z tego sprawę między innymi T-Mobile Polska, który we wrześniu 2022 roku wystartował z inicjatywą „Planeta Ma Znaczenie”. W jej ramach magentowy operator zwraca uwagę na problem nieodpowiedniej utylizacji smartfonów i zachęca do ich recyclingu w sposób odpowiedzialny i świadomy.

Prawie tona starych telefonów

W ramach akcji „Planeta Ma Znaczenie”, T-Mobile zorganizował ogólnopolski konkurs dla szkół i przedszkoli, w którym wzięło udział 91 placówek. W jego ramach dzieci zebrały łącznie 905 kg nieużywanych telefonów. Spośród zgłoszeń wyłoniono 15 placówek, które osiągnęły najlepsze wyniki i zebrały najwięcej kilogramów starych telefonów.

W kategorii "szkoły" najwyższe noty uzyskały: Szkoła Podstawowa im. ks. Kardynał Stefan Wyszyńskiego w Małkowicach, Szkoła Podstawowa nr 14 im. Kawalerów Orderu Orła Białego we Wrocławiu oraz II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Zamościu. Otrzymują one wyposażenie multimedialnych klas językowych z 15 stanowiskami pracy z profesjonalnym oprogramowaniem, nagłośnieniem, systemem dźwiękowym oraz panelem sterowania.

W tej kategorii na kolejnych pozycjach uplasowały się: Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Łęgu Starościńskim, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kostrzy, Szkoła Podstawowa im. Władysława St. Reymonta w Szczutowie, Zespół Szkół w Lotyniu, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Orląt Lwowskich w Tomaszowie Lubelskim, Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Płocku. Szkoły te otrzymają zestawy gier planszowych.

W kategorii "przedszkola" najwięcej uzbierały: Miejskie Przedszkole nr 2 im. J. Porazińskiej w Mszanie Dolnej i Gminne Przedszkole w Kamionku Jasia i Małgosi. Otrzymają one smartfloor, czyli interaktywną podłogę edukacyjną.

Na kolejnych miejscach znalazły się: Przedszkole Miejskie nr 12 w Olsztynie, Przedszkole Łagiewniki Wielkie, Publiczne Przedszkole nr 2 im. J. Korczaka w Sędziszowie Małopolskim i Publiczne Przedszkole Bajkowa Kraina w Sulbinach. Do nich trafią również zestawy gier planszowych.

Ponadto 15 nauczycieli (po jednym z każdej placówki) otrzyma bony o wartości 300 zł do realizacji w wybranych sklepach.

Żyjemy w czasach, gdy naocznie możemy obserwować zmiany klimatyczne i to, jak nasze zachowanie wpływa na otaczające nas środowisko. W T-Mobile wiemy doskonale, że budowanie świadomości proekologicznej wśród młodych osób, wśród pokolenia Z, jest niezwykle istotne, bo to oni stanowią naszą przyszłość. Dlatego zachęcamy ich do aktywnego i racjonalnego działania właśnie poprzez wprowadzenie odpowiednich nawyków, takich jak świadomy recykling używanych telefonów. Tym bardziej cieszy mnie fakt, że w nasz konkurs zaangażowały się tysiące dzieci i młodzieży, bo to pokazuje, że chcą oni mieć realny wpływ na otacząjący ich świat. Dlatego serdecznie gratuluje wszystkim nagrodzonym placówkom - bez wątpienia takie wyniki wymagały dużego zaangażowania zarówno uczniów, jak i nauczycieli.

– powiedziała Małgorzata Rybak-Dowżyk, Dyrektor Departamentu Komunikacji Korporacyjnej i CR w T-Mobile Polska

Zanurkuj do szuflady po telefon

T-Mobile nieustannie zachęca wszystkich do odpowiedzialnej segregacji elektrośmieci. Według badania przygotowanego w 2022 roku, co czwarty Polak ma aż 2 smartfony, z których nikt już nie korzysta. Niemal połowa (49%) ankietowanych nieużywany sprzęt zostawia sobie, zamiast oddać go innej osobie, sprzedać lub przekazać do recyclingu. Dlatego od początku tego roku we wszystkich salonach T-Mobile w Polsce stoją specjalne pojemniki na zużyty sprzęt. Dzięki temu poprzez prosty gest można przyczynić się do ochrony naszej planety i wesprzeć działania Fundacji Nasza Ziemia.

Więcej informacji o akcji można znaleźć na stronie www.planetamaznaczenie.pl.

Źródło zdjęć: Shutterstock, T-Mobile

Źródło tekstu: T-Mobile