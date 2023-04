T-Mobile: darmowe testy internetu. Dostaniesz też 9 miesięcy za 0 zł

T-Mobile ogłasza nową akcję: daje możliwość darmowego testowania internetu przez eSIM – i co najważniejsze bez zmiany operatora. Wprowadza też w kilku wariantach nielimitowane usługi nawet przez 9 miesięcy za 0 zł.

T-Mobile rusza na wiosnę z nowymi ofertami i okazjami. Przede wszystkim zaprasza wszystkich, nie tylko swoich klientów do darmowego testowania internetu przez eSIM – bez zmiany operatora, bez wychodzenia z domu i bez zobowiązań. O co dokładnie chodzi?

Aby skorzystać z tej okazji, użytkownik musi tylko mieć smartfon obsługujący standard eSIM, następnie zamówić online kartę eSIM od T-Mobile z dostępem do internetu i to już wszystko – zyskuje dostęp do nielimitowanego internetu. Co ważne, nie trzeba podpisywać żadnej umowy – z oferty można korzystać przez 3 miesiące, a potem zdecydować, czy chce się kontynuować przygodę z T-Mobile. Usługa będzie dostępna od wtorku, 25 kwietnia na stronie t-mobile.pl.

T-Mobile: po 30 dniach możesz zrezygnować

Dla tych, którzy się zdecydują przejść do T-Mobile, operator ma kolejne ułatwienie. Nowi użytkownicy magentowej sieci mogą przez 30 dni sprawdzać, czy satysfakcjonuje ich jakość usług T-Mobile. Jeśli po 30-dniowym okresie testowym klient będzie chciał zrezygnować z usług abonamentowych, koszty zostaną mu zwrócone. Jeśli jednak zostanie w T-Mobile, może liczyć na kolejne niespodzianki.

Nawet 9 miesięcy za 0 zł

Dla nowych klientów T-Mobile przygotował specjalną ofertę na usługi Magenta Dom. Jeżeli klienci zdecydują się przenieść numer do T-Mobile, wybiorą pakiet Magenta Dom ze światłowodem (do 900 Mb/s), telewizją ze 130 kanałami oraz abonamentem komórkowym „L Nielimitowana”, to przez pierwsze 9 miesięcy zapłacą 0 zł zamiast 150 zł miesięcznie.

Z kolei przenosząc numer do T-Mobile i decydując się na ofertę Magenta Dom w z taryfą „M Nielimitowana”, użytkownicy mogą korzystać z tych usług przez 6 miesięcy za 0 zł, a po tym okresie opłata wyniesie 130 zł miesięcznie.

Można też wybrać inne oferty niż Magenta Dom. W kolejnej propozycji klienci, którzy zdecydują się przenieść numer do T-Mobile i wybiorą abonament komórkowy w taryfie „L Nielimitowana” nie poniosą żadnych opłat przez 9 miesięcy. Potem usługa ta będzie kosztować 90 zł lub 70 zł w przypadku drugiego i kolejnych numerów w T-Mobile.

Natomiast przenoszący numer, którzy zdecydowali się na taryfę „M Nielimitowana”, mogą liczyć na 6-miesięczny okres promocyjny za 0 zł. Po tym czasie usługa będzie kosztować 70 zł miesięcznie lub 50 zł miesięcznie jako kolejnym numer.

Dla tych, którzy zdecydują się abonament „L Nielimitowana”, T-Mobile przygotował również dodatkową kartę z nielimitowanym internetem do wykorzystania w innym urządzeniu, np. tablecie, laptopie, routerze czy zegarku. Użytkownicy nie zapłacą za pierwsze 30 dni korzystania z karty, jeśli zaś w kolejnych miesiącach karta również nie będzie używana, klient nie poniesie żadnych opłat.

Domowy internet do 6 miesięcy za 0 zł

T-Mobile proponuje też internet światłowodowy z bonusami. Po pierwsze jest to opcja L z prędkością do 900 Mb/s, po drugie opcja L z pakietem telewizyjnym L w cenie S przez pół roku. W obu wariantach klienci mogą korzystać z pakietu przez 6 miesięcy za 0 zł. Później opłata będzie wynosić 90 zł miesięcznie lub – w przypadku osób posiadających abonament komórkowy w T-Mobile – 70 zł miesięcznie.

Ci zaś, którzy zdecydują się na usługę w opcji S z prędkością do 300 Mb/s (60 zł miesięcznie) lub M z prędkością do 600 Mb/s (70 zł miesięcznie), przez pierwsze 3 miesiące nie ponoszą żadnych opłat. Dla klientów posiadających abonament komórkowy w magentowej sieci ceny te są niższe o 20 zł.

Dla osób, które nie mają dostępu do światłowodu, T-Mobile proponuje internet domowy w technologii LTE/5G, składający się z routera oraz anteny zewnętrznej, którą z łatwością można zamontować samodzielnie np. na parapecie.

Wybierając tę usługę w opcji L z prędkością do 90 Mb/s lub XL bez limitu prędkości, klient przez pół roku nie będzie musiał płacić abonamentu. Po tym czasie opłaty będą wynosiły: 110 zł miesięcznie za usługę w opcji L lub 130 zł miesięcznie za XL. Tutaj także można jeszcze obniżyć cenę o 20 zł, jeśli klient posiada już abonament komórkowy w T-Mobile.





Jeszcze inny wariant to internet domowy z routerem domowym bez limitu danych, w ramach którego w opcji L z prędkością do 90 Mb/s, użytkownik nie ponosi opłat przez 6 miesięcy. Po tym czasie koszt usługi będzie wynosił 90 zł miesięcznie lub dla osób posiadających już abonament komórkowy w T-Mobile – 70 zł miesięcznie.

Szczegółowe informacje na temat wiosennych ofert dostępne są na stronie: https://www.t-mobile.pl/c/oferta-specjalna/internet-tak-dobry.

Zobacz: T-Mobile ma dwa nowe prezenty. Znajdziesz je w aplikacji

Zobacz: T-Mobile: wybierz telefon Xiaomi, drugi dostaniesz w prezencie

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Telepolis.pl, T-Mobile

Źródło tekstu: T-Mobile