T-Mobile ma dwa nowe prezenty. Znajdziesz je w aplikacji

T-Mobile przygotował dla swoich klientów nowe bonusy od serca. Z okazji Światowego Dnia Książki można odebrać w aplikacji kod dający 60-dniowy bezpłatny dostęp do aplikacji BookBeat z audiobookami i ebookami.

Dzięki platformom subskrypcyjnym ulubione gatunki literackie mogą towarzyszyć nam na niemal każdym etapie dnia pod różnymi postaciami: na czytniku, w słuchawkach czy w głośnikach samochodu. Jest to szczególnie wygodne, gdy spędzamy czas poza domem, a wiosna temu sprzyja. Ma tę okazję T-Mobile Polska przygotował swoim klientom specjalny prezent – kod dający 60-dniowy dostęp do zasobów aplikacji BookBeat w abonamencie Basic. Jet to kolejny prezent w ramach akcji „Bonusy od serca”.

Jak odebrać prezent?

Aby skorzystać z promocji, wystarczy zalogować się do aplikacji Mój T-Mobile i wybrać sekcję „Benefity”. Zamieszczony tam kod można wykorzystać, klikając opcję „Przejdź do realizacji”. Przeniesie nas ona na stronę bookbeat.pl, na której należy uzupełnić dane, zaakceptować regulamin serwisu i podać kod rabatowy. Z prezentu mogą skorzystać użytkownicy, którzy nie byli dotąd zarejestrowani w serwisie BookBeat.

Kod będzie dostępny od 20 kwietnia do 3 maja 2023 roku, natomiast na jego wykorzystanie jest nieco więcej czasu – do 5 maja tego roku, do końca dnia. Po okresie promocyjnym subskrypcja będzie kontynuowana automatycznie zgodnie z cennikiem BookBeat. Jednak jeśli zrezygnujemy z niej przed tym terminem, nie poniesiemy opłat. Więcej informacji można znaleźć w regulaminie promocji.

Rabat na produkty mPTech

Jest jeszcze jeden prezent. Od 20 kwietnia do 31 maja 2023 roku w aplikacji Mój T-Mobile czeka kod rabatowy uprawniający do 20% zniżki na produkty w sklepie internetowym mPTech, dostępne pod tym adresem. Z kodu można skorzystać do końca maja tego roku. Szczegóły w regulaminie.

Źródło zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl, T-Mobile

Źródło tekstu: T-Mobile