Plus odkupi od ciebie starocie. Do zgarnięcia nawet 1 tys. zł

Plus rozszerza swój program Plus Odkup. Dotąd obejmował on telefony Apple, teraz dołączają do nich modele marek Samsung, LG, OPPO, Motorola, Nokia, Realme, Sony oraz Xiaomi.

Tak jak w pierwszej odsłonie akcji Plus Odkup, tak i teraz środki ze sprzedaży urządzenia zostaną przekazane na konto użytkownika i mogą zostać przeznaczone na pokrycie rat za nowy sprzęt.

Plus Odkup: sprzedaj starego Androida

W sumie Plus Odkup pozwala teraz na odsprzedaż nie tylko smartfonów Apple, ale także Samsung, LG, OPPO, Motorola, Nokia, Realme, Sony czy Xiaomi i zakup nowego urządzenia podczas jednej wizyty w salonie.

Ocena stanu technicznego telefonu jest wykonywana automatycznie poprzez dedykowaną aplikację i zajmuje to tylko kilku minut. Na podstawie otrzymanych wyników klient otrzymuje wycenę urządzenia.

Uzyskane pieniądze przelewane są na konto abonenckie w Plusie i mogą być wykorzystane na dowolne usługi z oferty lub opłacenie rat za nowy sprzęt.

W szufladach telefony zalegają latami

Operatorzy zwracają coraz większą uwagę na problem starych telefonów, latami zalegających w szufladach i szafkach. Także Plus, który przekonuje, że korzystając z jego programu można przyczynić się do ograniczenia problemu elektrośmieci. Nie trzeba też się zajmować sprzedażą używanego smartfonu poprzez ogłoszenia lub przez znajomych. Plus kusi gwarancją zapłaty konkretnej, ustalonej kwoty.

Dane z odkupionych smartfonów zostają usunięte zgodnie z bezpiecznym standardem ADISA. Można także skorzystać z pomocy sprzedawcy przy przenoszeniu danych ze starego urządzenia na nowe.

Smartfony nadające się do dalszego użytkowania otrzymają drugie życie, a pozostałe zostaną zutylizowane w odpowiedzialny sposób.

Ile można zyskać?

Przykładowo, klient, który zdecyduje się odsprzedać smartfon Samsung Galaxy S21 5G 128 GB w bardzo dobrym stanie może otrzymać ponad 1000 złotych. Natomiast za Samsung Galaxy S20 128 GB na konto abonenckie wpłynie blisko 800 złotych. Użytkownicy Xiaomi Mi 10T Lite 5G 128 GB mogą zyskać ponad 400 złotych.

Źródło zdjęć: Telepolis.pl, Plus

Źródło tekstu: Plus