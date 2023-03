Plus wyprzedaje iPhone'y. Zaoszczędzisz do 800 zł

iPhone 14 Pro oraz iPhone 14 Pro Max to najnowsze topowe smartfony Apple'a, które można kupić między innymi u operatora sieci Plus. Zieloni obniżyli ich ceny, proponują też skorzystać z programu Plus Odkup lub Plus Wymiana.

Można mieć różne zdanie na temat iPhone'ów, ale nie sposób przejść obok nich obojętnie. Najnowsze topowe flagowce Apple'a, iPhone 14 Pro i iPhone 14 Pro Max, to udane smartfony, które mogą wiele zaoferować swoim użytkownikom. Ich główną wadą jest jednak cena.

iPhone 14 Pro / Max taniej w Plusie

W Plusie obowiązuje zniżka na smartfony marki Apple. Objęte promocją zostały modele iPhone 14 Pro i iPhone 14 Pro Max z pamięcią masową 128 GB, 256 GB oraz 512 GB. Osoby, które zdecydują się na zakup przecenionych sprzętów w 12 ratach będą mogli zaoszczędzić nawet 700 złotych, a osoby, które wybiorą zakup w 36 ratach zaoszczędzą 800 złotych.

Na przykład, wybierając zakup w 12 ratach, całkowita cena za smartfon wyniesie:

6006 zł za iPhone'a 14 Pro 128 GB,

za iPhone'a 14 Pro 128 GB, 6732 zł za iPhone'a 14 Pro 256 GB,

za iPhone'a 14 Pro 256 GB, 8079 zł za iPhone'a 14 Pro 512 GB,

za iPhone'a 14 Pro 512 GB, 6732 zł za iPhone'a 14 Pro Max 128 GB,

za iPhone'a 14 Pro Max 128 GB, 7457 zł za iPhone'a 14 Pro Max 256 GB,

za iPhone'a 14 Pro Max 256 GB, 8804 zł za iPhone'a 14 Pro Max 512 GB.

Plus Odkup i Plus Wymiana

Kupując iPhone'a 14 Pro lub iPhone'a 14 Pro Max można skorzystać z programów Plus Odkup oraz Plus Wymiana. W ramach pierwszego z nich możesz obniżyć cenę kupowanego smartfonu firmy Apple przynosząc starszego iPhone'a. Na przykład za iPhone'a 12 Pro możesz otrzymać 2200 zł, a za iPhone'a 12 - 1900 zł.

Plus Wymiana to z kolei program, w ramach którego kupujesz nowego iPhone z płatnością w 36 ratach, a po 2 latach możesz oddać telefon (nie płacąc już pozostałych rat) oraz kupić nowego iPhone'a. Możesz oczywiście zostawić sobie "starego" iPhone'a i spłacić go do końca.

Źródło zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl, Plus

Źródło tekstu: Plus