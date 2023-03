Nowa oferta Plusa. Więcej internetu i 5G dla każdego

Plus odświeża swoją ofertę, wprowadzając nowe pakiety usług na abonament głosowy, internet 5G/LTE oraz światłowód, ma też nowe ceny, które dodatkowo jeszcze wzrosną po roku. Jednocześnie operator włącza 5G wszystkim klientom.

Od 8 marca w ofercie głosowej dla klientów indywidualnych Plus wprowadza nowe abonamenty z większymi paczkami gigabajtów, z 5G, ale też w innych przedziałach cenowych. W starych taryfach najniższy abonament zaczyna się od 35 zł, gdy w nowych planach jest to już 39 zł. Po roku ceny jeszcze wzrosną.

Nowe abonamenty głosowe podzielone zostały na kategorie S, M, L oraz XL, pozwalają na zawarcie umowy nie tylko na 2 lata, ale także na rok.

W abonamencie S za 39 zł do dyspozycji będzie pakiet 6 GB danych.

do dyspozycji będzie pakiet danych. W wariancie M za 59 zł do wykorzystania będzie aż 50 GB.

do wykorzystania będzie aż Paczkę 120 GB otrzymujemy w abonamencie L za 79 zł .

otrzymujemy w abonamencie . Największy pakiet XL z 250 GB będzie kosztować 99 zł.

Decydując się na jeden z tych abonamentów można skorzystać z promocji zapewniającej dostęp do Disney+ na rok w prezencie. Plus zapowiada jednak, że po roku ceny planów S, M, L i XL wzrosną odpowiednio do 49 zł, 69 zł, 89 zł i 109 zł (z rabatem za e-fakturę).

Plus: abonamenty rodzinne z 5G

W nowej ofercie Plusa znalazła się też specjalna oferta dla małych i dużych rodzin. Dzięki niej można dobrać kolejne abonamenty już od 29 zł na miesiąc z umową na rok. W ramach abonamentów rodzinnych również oferowany jest dostęp do Disney+ w prezencie na cały rok.

Przy wyborze abonamentu rodzinnego za 29 zł klienci otrzymają 50 GB miesięcznie, za 49 zł będzie to pakiet 120 GB miesięcznie, a za 69 zł aż 250 GB miesięcznie. Po roku opłaty jednak wzrosną: do 69 zł, 89 zł i 109 zł na miesiąc (z rabatem).

Nowa oferta internetu

8 marca wprowadzona zostanie także nowa oferta internetu 5G/LTE z większą liczbą GB. Nowa oferta obejmuje 7 wariantów abonamentu przeznaczonego do mobilnej transmisji danych:

XS - 50 GB za 39 zł,

- 50 GB za 39 zł, S - 100 GB za 49 zł,

- 100 GB za 49 zł, M - 150 GB za 59 zł/mies.,

- 150 GB za 59 zł/mies., L - 200 GB za 69 zł,

- 200 GB za 69 zł, XL - 500 GB za 79 zł,

- 500 GB za 79 zł, 2XL - 700 GB za 99 zł,

- 700 GB za 99 zł, 3XL - 1000 GB za 129 zł.

Również w przypadku oferty internetowej użytkownicy mogą otrzymać dostęp do Disney+ na rok w prezencie. Klienci przenoszący internet do Plusa są zwolnieni z opłat przez pierwsze trzy miesiące. Po okresie określonym w umowie opłaty wzrosną o 10 zł.

Internet za 19 zł z umową na rok

Plus przygotował też specjalne rabaty oraz podwojoną paczkę GB w ofercie internetu domowego z umową na rok. Osoby, które zdecydują się na zakup tej usługi wraz z telewizją w abonamencie od 30 zł lub z ofertą głosową od 59 zł mogą skorzystać z promocji na internet 5G/LTE w zestawie z routerem:

19 zł (zamiast 49 zł) za 200 GB,

(zamiast 49 zł) za 200 GB, 29 zł (zamiast 59 zł) za 300 GB,

(zamiast 59 zł) za 300 GB, 39 zł (zamiast 69 zł) za 400 GB,

(zamiast 69 zł) za 400 GB, 49 zł (zamiast 79 zł) za 1000 GB,

(zamiast 79 zł) za 1000 GB, 69 zł (zamiast 99 zł za 1400 GB,

(zamiast 99 zł za 1400 GB, 99 zł (zamiast 129 zł) za 2000 GB.

Podane kwoty abonamentów nie obejmują kosztów zakupu routera.

Podobna oferta została przygotowana dla klientów decydujących się na Plus Światłowód. Dobierając w tym samym dniu ofertę telewizyjną w abonamencie od 30 zł lub głosową od 59 zł klienci w trakcie 12-miesięcznego kontraktu zapłacą:

19 zł (zamiast 49 zł) dla szybkości 300 Mb/s,

(zamiast 49 zł) dla szybkości 300 Mb/s, 29 zł (zamiast 59 zł) dla szybkości 600 Mb/s,

(zamiast 59 zł) dla szybkości 600 Mb/s, 39 zł (zamiast 69 zł) dla szybkości 1 Gb/s.

Po okresie określonym w umowie ceny za światłowód w wersji bez innych usług wzrosną do 59 zł, 69 zł i 79 zł.

Dostęp do 5G dla wszystkich w Plusie

Możliwość korzystania z 5G zostanie bezpłatnie udostępniona wszystkim użytkownikom sieci korzystającym z ofert Plus Abonament, Plus dla Firm, Plus Mix, Plus na kartę, Plus Internet, Plush ABO oraz Plush na kartę. Oznacza to, że z sieci 5G będą mogli użytkownicy ofert abonamentowych, na kartę i internetu mobilnego. Do korzystania z 5G konieczne jest posiadanie sprzętu obsługującego tę technologię oraz przebywanie w zasięgu sieci na paśmie 5G od Plusa.

Plus: nowa oferta dla firm

W analogiczny sposób jak głosowa oferta indywidualna skonstruowana została oferta dla firm. W abonamencie XS za 49 zł + VAT przedsiębiorcy otrzymują do wykorzystania co miesiąc pakiet 30 GB. Większą liczbą GB klienci biznesowi znajdą w abonamentach: S z pakietem 70 GB za 59 zł + VAT lub M z pakietem 120 GB za 69 zł + VAT. Również w ofercie dla firm dostępna jest promocja z Disney+ w prezencie na rok.

Podpisując umowę w ofercie dla firm na 12 lub 24 miesiące wraz z abonamentem głosowym za 79 zł + VAT ze 150 GB, można otrzymać dodatkową kartę do internetu 5G/LTE z kolejnymi 150 GB bez żadnych dodatkowych opłat. Klienci biznesowi mogą się także zdecydować na ofertę za 99 zł + VAT z dwiema kartami po 300 GB lub za 119 zł + VAT z dwiema kartami po 600 GB.

Źródło zdjęć: Telepolis.pl, Plus

Źródło tekstu: Plus