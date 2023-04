Orange znów rozdaje darmowe GB. Ładna paczka do odebrania

Orange znów szaleje z gigabajtami. Ostatnio hojnie je rozdaje, a dzisiejsza odsłona akcji „Środy z Mój Orange” nie jest wyjątkiem. Do zgarnięcia jest paczka nawet większa niż tydzień temu.

Środowe akcje Orange to prawdziwa loteria, bo w kolejnych edycjach nie tylko różnią się między sobą główne prezenty, ale też te alternatywne, dostępne dla części klientów wg niejasnych kryteriów operatora. Główne prezenty nie zawsze były szczególnie ciekawe, ale tym razem nie ma co narzekać – do odebrania jest paczka 20 GB. To więcej niż tydzień temu, gdy operator dał w tej samej akcji 15 GB.

A co z nagrodą alternatywną? Tego nigdy nie można przewidzieć, w zeszłym tygodniu była to CyberTarcza i 15 zł rabatu przy przedłużaniu umowy – tym razem można więc się spodziewać podobnych ofert.

Zobacz: Orange znosi opłaty. Pół roku za darmo

Jak odebrać 20 GB w Orange?

Zasady akcji są niezmienne. Prezenty rozdawane w akcji „Środy z Mój Orange” przewidziane są tylko dla klientów abonamentowych, za to nie przysługują karciarzom. Z bonusowych gigabajtów można korzystać tylko na terenie Polski, ale z przeznaczeniem na dowolne cele. Paczka wykorzystywana jest przed standardowym pakietem w danej taryfie.

Bonusowe 20 GB będzie ważne do końca cyklu rozliczeniowego. Można je odebrać już dziś, ale można też z tym poczekać do ostatniej chwili, zanim pojawi się kolejny prezent w środowej akcji. W praktyce warto odebrać swój bonus do przyszłego wtorku, 25 kwietnia.

Żeby odebrać paczkę gigabajtów, trzeba przejść do zakładki „Dla Ciebie” w aplikacji „„Mój Orange” i tam dwa razy kliknąć w banerek, potwierdzając odbiór 20 GB.

Zobacz: Orange zamyka oferty na kartę. Został tylko miesiąc

Zobacz: Orange sypie darmowym Internetem. Do zgarnięcia 2400 GB na rok

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Mockuper.net, Orange

Źródło tekstu: wł.