Orange znosi opłaty. Pół roku za darmo

Orange wystartował z nowymi promocjami. Operator chce przyciągnąć osoby przenoszące numer, ale ma też promocje dla stałych klientów, którym proponuje telewizję ze sportem przez pół roku za darmo.

Dzięki nowej promocji pomarańczowego operatora, nowi użytkownicy, przechodzący z innych sieci do Orange i decydujący się na plany 5G z abonamentem komórkowym, zyskają nawet 6 miesięcy abonamentu za darmo.

Półroczne wakacje od płacenia dotyczą Planu L za 85 zł, który w tej promocji można zamówić przez wszystkie kanały sprzedaży (online, na infolinii czy w salonie). Ma to przynieść oszczędność nawet 510 złotych.

Klienci przenoszący numer mogą wybrać też Plan S (55 zł) i M (65 zł). Otrzymują wtedy bezpłatnie pierwsze 2 miesiące abonamentu. Załatwiając formalności przez stronę orange.pl, dostaną dodatkowo jeszcze jeden miesiąc gratis.

Orange zachęca też przy tej okazji do dokupienia smartfonów w ratach 0%. Operator poleca nowym klientom modele: Samsung Galaxy S23 5G 256 GB, Samsung Galaxy A54 5G 8/128 GB, Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G 6/128 GB, Xiaomi Redmi 12C 3/64 GB, OPPO Reno8 T 8/128 GB i OPPO A57s 128 GB. Każdy z nich ma dostęp do sieci 5G i obsługuje technologię VoLTE, co jest istotne w kontekście planowanych wyłączeń 3G.

CANAL+ przez pół roku w prezencie

Klienci wybierający Orange Love Standard z Netflixem (99,99 zł), z umową na 24 miesiące, mogą dokupić pakiet CANAL + Prestige 4K (49,99 zł), który teraz przez pierwsze 6 miesięcy jest za darmo.

W pakiecie CANAL+ Prestige 4K, oprócz hitów kinowych i popularnych seriali, dostępne są liczne kanały sportowe. Obejrzeć można tam m. in.: mecze polskiej PKO BP Ekstraklasy, hiszpańskiej La Liga czy francuskiej Ligue 1. Kibice znajdą tu także transmisje żużlowe PGE Ekstraliga, koszykówkę NBA oraz tenis z udziałem Igi Świątek. Użytkownicy otrzymają również bezpłatny dostęp do aplikacji CANAL+ online.

W cenie każdego pakietu z telewizją dodawane są: Multinagrywarka (można nagrywać programy i puszczać je na urządzaniach mobilnych w dowolnym czasie) i Orange TV Go (telewizja do obejrzenia na smartfonie, tablecie czy laptopie).

