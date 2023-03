Orange z nowością w planach z 5G. Mała rzecz, a cieszy

Orange wzbogaca plany 5G o dostęp do telewizji online Orange TV Go, z której można korzystać na smartfonie i innych urządzeniach mobilnych. Usługa jest oferowana w Planach S, M, L w cenie abonamentu.

Orange ogłosił dziś nowość w abonamentach z 5G – telewizję mobilną Orange TV Go. Klienci indywidualni, którzy kupują lub przedłużają umowę w mobilnych planach 5G, dostają teraz tę dodatkową usługę w cenie abonamentu. Mobilna telewizja jest dostępna dla umów zawartych po 12 marca 2023 r.

Pomarańczową telewizję mobilną na smartfonie można oglądać w aplikacji lub poprzez przeglądarkę internetową. Wystarczy się zarejestrować, by zyskać dostęp do filmów i seriali nawet na trzech urządzeniach jednocześnie. Może to być smartfon, ale także tablet lub laptop.

Z Orange TV Go można korzystać w każdym miejscu: w zasięgu sieci komórkowej lub Wi-Fi, w Polsce i na terenie całej Unii Europejskiej. Wśród kanałów pojawiają się stacje ogólnotematyczne, filmowe, muzyczne, rozrywkowe oraz pozycje dla dzieci.

Operator przekonuje, że Orange TV Go to ciekawa alternatywa dla tradycyjnej telewizji i propozycja idealna na wiosnę czy lato, gdzie programy będziemy mogli oglądać na smartfonie, w plenerze.

Żeby skorzystać z Orange TV Go, trzeba najpierw zarejestrować u operatora konto telewizji mobilnej. Można tego dokonać w aplikacji mobilnej Mój Orange lub po zalogowaniu się, na stronie operatora. Dane do logowania przyjdą SMS-em. Później wystarczy pobrać aplikację Orange TV Go ze sklepów Google Play lub App Store i można już korzystać.

Zawarty w cenie abonamentu dostęp do Orange TV Go oferowany jest także w Orange Love. Dla pozostałych klientów dostęp do telewizji oznacza wydatek 4,99 zł na miesiąc.

Dodatkowe informacje o Orange TV Go na tej stronie.

Zobacz: Orange zmienia zasady. Jest większy wybór

Zobacz: Orange wyłącza 3G. Co to oznacza dla klientów?

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Telepolis.pl, Orange