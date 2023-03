Orange zmienia zasady. Jest większy wybór

Orange wprowadza dziś nowy system ratalny – korzystający z niego klienci będą mieli większy wybór. Zamiast dwóch wariantów rozłożenia płatności, które obowiązywały dotąd, operator proponuje teraz cztery opcje do wyboru.

Dotychczas klienci Orange, kupujący w pomarańczowej sieci smartfony lub inną elektronikę, mogli korzystać z opcji 24 lub 36 comiesięcznych rat. Od dziś, 13 marca, tych możliwości jest więcej.

Zobacz: Orange wyłącza 3G. Co to oznacza dla klientów?

Operator zaoferuje różne długości przedziałów ratalnych przy zakupie urządzeń:

oferta z abonamentem : 6, 12, 24 lub 36 rat,

: 6, 12, 24 lub 36 rat, bez abonamentu : 6, 12, 20 lub 36 rat,

: 6, 12, 20 lub 36 rat, usługi dla firm – w umowie lojalnościowej na 27 miesięcy: 9, 15, 27 lub 39 rat (w tym pierwsze 3 raty za 0 zł).

Wszystkie powyższe opcje dostępne są ratach 0%. Oferta jest skierowana do klientów indywidualnych, jak i biznesowych.

Decyzję co do rozłożenia płatności można podjąć samodzielnie podczas zakupów online, zaznaczając odpowiednią opcję na stronie. Podobnie będzie to działać w salonach, gdzie w wyborze najkorzystniejszego wariantu pomogą konsultanci.

Zobacz: Orange znów podnosi ceny. Doliczy też klientom nową opłatę

Zobacz: Orange: nowe pakiety nielimitowanego internetu UNLMTD

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Telepolis.pl

Źródło tekstu: Orange