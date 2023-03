Orange znów podnosi ceny. Doliczy też klientom nową opłatę

Orange Polska zaplanował kolejne podwyżki cen, które wejdą w życie jeszcze w tym miesiącu. Tym razem dotyczy to stacjonarnych usług internetowych i telewizyjnych.

Wyższe opłaty za dzierżawę sprzętu

Pomarańczowy operator szykuje kolejne podwyżki. Tym razem dotyczą one usług stacjonarnych Orange, takich jak Internet czy telewizja. Od 13 marca 2023 roku wzrosną na przykład opłaty za dzierżawę urządzeń. Będą one wyższe o 1 zł brutto i wyniosą:

4,99 zł miesięcznie za wszystkie modele modemów,

za wszystkie modele modemów, 4,99 zł miesięcznie za dekoder 4K Stream (DV8555) i 4K (IWU 200),

za dekoder 4K Stream (DV8555) i 4K (IWU 200), 5,99 zł miesięcznie za dekoder 4K Premium (ICU 100).

Wyższe opłaty dotyczy nowych klientów oraz tych, którzy wymieniają posiadany sprzęt. Jeśli obecny klient Orange nie zmienia urządzenia, za jego wypożyczenie będzie płacić tak, jak do tej pory.

Zobacz: Orange Polska podnosi ceny. Znamy szczegóły

Zobacz: Orange zgubił kalendarz. Myśli chyba, że jest już kwiecień

Nowa opłata za Internet

Również 13 marca tego roku Orange Polska planuje wprowadzić nową opłatę za Internet dostarczany na sieci innego operatora. Wyniesie ona 4,99 zł brutto i będzie doliczana do każdego zamówienia w technologii światłowodowej (MFH i SFH).

Dodatkową opłatę pomarańczowy operator tłumaczy rosnącymi kosztami, które Orange ponosi świadcząc usługi na infrastrukturze obcych operatorów. Opłata, o której mowa, dotyczy:

nowych klientów FTTH (nowa opłata pojawi się na fakturze),

obecnych klientów FTTH przy utrzymaniu (nowa opłata pojawi się na fakturze).

Nowa opłata pojawi się w cennikach i regulaminach usług. Przykład poniżej.

Dlaczego Orange wprowadza podwyżki?

W materiałach, które dotarły do redakcji TELEPOLIS.PL, Orange Polska tłumaczy wprowadzanie podwyżek wzrostem kosztów świadczenia usług. Oznacza to między innymi zwiększenie cen zakupu usług zewnętrznych oraz kosztów utrzymania i modernizacji pomarańczowej infrastruktury. Wpływ na to mają między innymi wysoka inflacja oraz wzrost kosztów energii.

Zobacz: Virgin Mobile znów zamyka promocje. Dziś ważna zmiana i bonus GB

Zobacz: Netia poczuła wiosnę. W nowej ofercie nie płacisz przez 3 miesiące

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Mieszko Zagańczyk / Telepolis.pl, Orange

Źródło tekstu: Orange