Virgin Mobile znów zamyka promocje. Dziś ważna zmiana i bonus GB

W Virgin Mobile na Kartę w dalszym ciągu trwa reorganizacja ofert i zamykanie niektórych promocji i usług. Tym razem chodzi o dwie oferty #GIGAMAKS Plus i #GIGADAJE Plus. Od dziś obowiązuje też zmiana w dostępie do aplikacji klienckich – można liczyć na bonus 20 GB. Są też nowe pakiety roamingowe.

Virgin Mobile robi nieustanne porządki w swoich ofertach i promocjach, a teraz operator poinformował zamknięciu promocji #GIGAMAKS Plus i #GIGADAJE Plus w ofercie Virgin Mobile na Kartę.

Zmiany wejdą w życie od 14 marca 2023 r. Aktywne pakiety będą odnawiać się do 13 marca 2023 r. włącznie i będą działać do końca obowiązywania opłaconego okresu ważności. Z kolei aktywne pakiety, których okres ważności upłynie po 14 marca 2023 r., nie zostaną odnowione. Stan pakietów można sprawdzić kodem *222#.

Ogłoszona w maju 2022 roku promocja #GIGAMAKS Plus i #GIGADAJE Plus skierowana była do nowych abonentów Virgin Mobile na Kartę, którzy dokonali zakupu zestawu startowego z pakietem #GIGAMAKS Plus lub #GIGADAJE Plus w sklepie internetowym Virgin Mobile i dokonali jego aktywacji. Dzięki temu użytkownicy mogli między innymi liczyć na większe paczki internetu: 45 GB w #GIGAMAKS Plus za 30 zł miesięcznie oraz 35 GB w #GIGADAJE Plus za 25 zł miesięcznie.

W zamian za to Virgin Mobile zachęca do skorzystania z pakietów cyklicznych #GIGADAJE za 25 zł (15 GB internetu) lub #GIGAMAKS za 30 zł (30 GB internetu) dostępnych obecnie na stronie https://virginmobile.pl/oferty/karta. W ofertach wciąż jest dostępna promocja, w której można zyskać 150 GB na start, a po aktywacji pakietu #GIGAMAKS operator dołoży nawet 1200 GB przez rok.

Aplikacja Play24 dla klientów Virgin Mobile na Kartę. Bonus 20 GB

Operator przypomina też, że od dziś obowiązuje zapowiadana jakiś czas temu zmiana dotycząca aplikacji Klub Virgin Mobile. Od 1 marca klienci Virgin Mobile na Kartę tracą dostęp do dotychczasowego serwisu samoobsługowego, działającego na stronie virginmobile.pl oraz w aplikacji mobilnej Klub Virgin Mobile. Zamiast tego karciarze w Virgin Mobile mogą korzystać z dobrodziejstw systemu w Play, a więc także aplikacji Play24. Operator obiecuje przy tym jednorazowy bonus w postaci dodatkowych 20 GB ważnych 30 dni.

Jak wyjaśnia Play, przejście do aplikacji Play24 pozwala na scalenie usług – osoby, które mają numer jednocześnie w Virgin Mobile i usługi w Play, mogą zarządzać swoimi kontami z jednej aplikacji. To także możliwość logowania przez biometrię (skan twarzy lub odcisk palca) czy możliwość płatności przez Google Pay i Apple Pay. Ważną zmianą są też nowe możliwości doładowań automatycznych w przypadku osób korzystających z pakietów cyklicznych. Dostępne są 3 opcje:

stała kwota co miesiąc,

co miesiąc, stała kwota dzień przed utratą ważności konta,

ważności konta, dzień przed odnowieniem pakietu cyklicznego równowartością jego ceny.

Wchodzące dziś w życie zmiany nie dotyczą klientów abonamentowych. W późniejszym terminie zmiana obejmie także ich.

Nowe pakiety roamingowe w Virgin Mobile

Dodatkowo klienci ofert Virgin Mobile na Kartę mogą od dzisiaj korzystać z nowych pakietów internetowych poza granicami Polski.

Pakiety w UE:

500 MB na terenie Unii Europejskiej w cenie 6 zł

na terenie Unii Europejskiej w cenie 6 zł 1 GB na terenie Unii Europejskiej w cenie 10 zł

na terenie Unii Europejskiej w cenie 10 zł 3 GB na terenie Unii Europejskiej w cenie 28 zł

Pakiety poza UE:

Internet Świat 300 MB w cenie 50 zł

w cenie 50 zł Internet Świat 1 GB w cenie 100 zł

w cenie 100 zł Internet Świat 5 GB w cenie 150 zł

w cenie 150 zł Internet Emiraty 150 MB w cenie 60 zł

Zmiana techniczna w roamingu

Virgin Mobile poinformował także, że od 1 marca 2023 r. wchodzi w życie techniczna zmiana w przyznawaniu limitu GB w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro w ramach pakietów cyklicznych w ofercie Virgin Mobile na Kartę.

Limit GB w UE będzie przyznawany pierwszego dnia każdego miesiąca i ważny będzie do końca miesiąca, w którym został przyznany. Zmiana nie wpływa na wysokość limitów GB w UE.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: wł., Virgin Mobile, blog Play