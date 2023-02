Virgin Mobile wyłącza kolejne usługi. Znikają pakiety

Virgin Mobile zapowiada kolejne zmiany – od marca z oferty sieci znikną pakiety minut i gigabajtów. Dotyczy to tylko jednej ze starszych taryf. Zmiany wchodzą od marca.

P4, operator Virgin Mobile, robi w ostatnim czasie duże przemeblowanie w ofercie sieci. Dziś na stronie z komunikatami Virgin Mobile pojawiły się zapowiedzi kolejnych zmian – a konkretnie wycofania pakietów dla użytkowników oferty na kartę.

Po pierwsze operator zapowiedział odwołanie usługi „Pakiety Minut dla Abonentów Virgin Mobile na kartę”. Nastąpi to 1 marca 2023 r. Pakiety aktywowane w ramach tej usługi do 28 lutego 2023 r. będą działać do końca obowiązywania ich ważności. Ponowne ich włączenie od 1 marca nie będzie możliwe. Stan pakietów można sprawdzić kodem *222#.

„Pakiety Minut” to jedna ze starszych ofert w Virgin Mobile, dotyczy taryfy #ChcęWszystko. Jak sama nazwa wskazuje, korzystając z niej, użytkownik może aktywować jednorazowe pakiety minut. Za 5 zł oferowany jest pakiet 30 min, za 10 zł – 60 min, a za 15 zł – 100 minut, w każdym przypadku na 30 dni. Obecnie w nowszych taryfach Virgin Mobile oferuje nielimitowane połączenie, z wyjątkiem #Mini9.

Druga zapowiadana zmiana to odwołanie usługi opisanej w regulaminie „Pakiety Danych dla Abonentów Virgin Mobile na kartę”, który również dotyczy taryfy #ChcęWszystko. Zasady są takie same – oferta obowiązuje do 28 lutego i wtedy można aktywować pakiet, od 1 marca nie będzie to możliwe. Do wyboru są paczki 300 i 500 MB oraz 1, 3 i 10 GB.

Nowe pakiety GB w roamingu na terenie Unii Europejskiej

Trzecia zmiana to odwołanie oferty „Pakiet Internet w UE” w Virgin Mobile na Kartę, we wszystkich taryfach. Zasady są identyczne, jak w powyższych ofertach – pakiet nie będzie dostępny od 1 marca, można go jednak aktywować wcześniej. Stan pakietów można sprawdzić kodem *575#.

W zamian od 1 marca Virgin Mobile wprowadzi poniższe pakiety jednorazowe do wykorzystania na terenie Unii Europejskiej (ważne 14 dni):

500 MB internetu w roamingu na terenie Unii Europejskiej w cenie 6 zł ,

w roamingu na terenie Unii Europejskiej w cenie , 1 GB internetu w roamingu na terenie Unii Europejskiej w cenie 10 zł ,

w roamingu na terenie Unii Europejskiej w cenie , 3 GB internetu w roamingu na terenie Unii Europejskiej w cenie 28 zł.

Abonentom oferty Virgin Mobile na Kartę operator udostępni również możliwość zakupu dodatkowych pakietów roamingowych do wykorzystania poza terenem Unii Europejskiej. Informacje o nowych pakietach wraz z regulaminami zostaną udostępnione 1 marca.

Źródło zdjęć: Virgin Mobile

Źródło tekstu: Virgin Mobile