Netia poczuła wiosnę. W nowej ofercie nie płacisz przez 3 miesiące

Netia ruszyła z nową wiosenną promocją. W jej ramach pakiet Światłowód z Disney+ i Telewizją 4K można mieć na start przez 3 miesiące za darmo. To co najmniej 210 zł oszczędności.

W wiosennej ofercie promocyjnej Netii pojawiło się kilka nowości, wśród których na największą uwagę zasługuje światłowodowy dostęp do Internetu z Disney+. W wariancie z prędkością pobierania danych do 300 Mb/s nowa usługa kosztuje 65 zł miesięcznie. Natomiast zestaw z podstawową usługą telewizyjną (pakiet TV S z 81 kanałami) w 4K, to wydatek 70 zł miesięcznie. Podane ceny dotyczą budownictwa wielorodzinnego i świadczenia usług na sieci własnej Netii, z uwzględnieniem rabatów za zgody marketingowe i e-fakturę.

Dostęp do Internetu w technologiach światłowodowych można przyspieszyć do 600 Mb/s lub 1 Gb/s za odpowiednio 10 zł i 20 zł więcej miesięcznie w stosunku do ceny opcji bazowej (do 300 Mb/s). Za dodatkowe 10 zł miesięcznie usługę telewizyjną można poszerzyć do opcji ze 103 kanałami (Pakiet TV M 4K), natomiast za kolejne 25 zł, w stosunku do pakietu M 4K, klienci otrzymają dostęp do pakietu TV ze 189 kanałami (Pakiet L 4K). Do każdego z pakietów można dobrać sobie dodatkowe pakiety premium, na przykład Polsat Sport Premium razem z Eleven Sports za 20 zł miesięcznie lub Pakiet HBO również za 20 zł miesięcznie. Nowością jest pakiet Ukraina, który zawiera 8 popularnych kanałów i jest dostępny za 10 zł miesięcznie.

Telefonia komórkowa Netii

Jeszcze więcej mogą zyskać klienci, którzy zdecydują się dołączyć do rachunku za Światłowód z Disney+ i TV swój numer komórkowy. W zależności od wybranej taryfy komórkowej (np. taryfa Super 5G z 30 GB danych za 30 zł miesięcznie), do 24. miesiąca trwania umowy na Światłowód z Disney+ klienci otrzymają rabat w wysokości od 10 zł do 25 zł miesięcznie.

Bezpieczeństwo w cenie

Kolejną nowością w ofercie Netii jest Bezpieczny dostęp do Internetu. Wybierając tę opcję klienci zyskają w cenie usługi dostępowej kompleksową ochronę, w tym Kontrolę Rodzicielską, która pozwala między innymi na ograniczenie dzieciom dostępu do niewłaściwych treści, ochronę bankowości online, a także ochronę przed wyłudzeniami oraz przejęciami kont, dla dwóch dowolnych urządzeń (komputery, smartfony, tablety). Bezpieczny dostęp do Internetu z prędkością pobierania danych do 300 Mb/s kosztuje 55 zł miesięcznie, czyli o 5 zł miesięcznie więcej niż usługa standardowa. Za 2,5 zł miesięcznie można więc zabezpieczyć najbardziej narażone na ataki urządzenia, takie jak smartfony, które standardowo nie są wyposażone w żadne profesjonalne rozwiązania popularnie określane jako programy antywirusowe.

W każdym z wyżej wymienionych wariantów na start pierwsze 3 miesiące abonamentu klienci Netii otrzymują gratis. Ceny usług dostępu do internetu dla budownictwa jednorodzinnego oraz na bazie sieci operatorów hurtowych, w tym przede wszystkim sieci zbudowanych w ramach POPC (Program Operacyjny Polska Cyfrowa) są o 20 - 25 zł miesięcznie wyższe niż na sieci własnej Netii w budownictwie wielorodzinnym.

W ramach opłat abonamentowych klienci otrzymują bez dodatkowych opłat nowoczesny router z szybkim Wi-Fi, a w pakietach z usługami telewizyjnymi również dekoder (dla pakietów 4K jest to Netia EvoBox 4K). Dzięki aplikacji Netia GO ulubioną rozrywkę można śledzić w dowolnym miejscu i czasie, na dowolnym urządzeniu – Smart TV, komputerze, smartfonie lub tablecie.

