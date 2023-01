Netia ma promocję na Internet dla firm. Zaoszczędzisz połowę ceny

Netia uruchomiła promocję skierowaną do małych i średnich firm. W jej ramach można dostać 50% rabat na cały okres trwania umowy na symetryczny Biznesowy Dostęp do Internetu wraz z usługą Netia Cloud Firewall.

Biznesowy Dostęp do Internetu Netii (Netia BDI) to szybkie, symetryczne łącze, dla którego gwarantowana jest przepływność, niezawodność i wysokie SLA. Operator zapewnia, że światłowodowe BDI zapewnia elastyczne, niemal nieograniczone zwiększanie pasma (nawet do 100 Gb/s) wraz z rozwojem potrzeb danej firmy.

Z kolei usługa Netia Cloud Firewall to nowość w ofercie operatora, która zapewnia ochronę sieci LAN klientów, między innymi przed złośliwym oprogramowaniem czy próbami włamania. Rozwiązanaie to umożliwia też kontrolę dostępu do wybranych aplikacji dla pracowników, blokowanie dostępu do określonych stron internetowych, a także filtrowanie ruchu internetowego z określonych krajów, na przykład z Rosji. Dzięki wykorzystaniu środowiska wirtualnego, uruchomienie i konfiguracja Cloud Firewall’a przebiega w bardzo sprawnie, a zarządzanie usługą spoczywa całkowicie po stronie Netii.

W ramach nowej promocji, pakiet Netia BDI + Netia Cloud Firewall oferowany jest z 50% rabatem przez cały okres umowy. Obejmuje on łącza o prędkości do 300 Mb/s. Do ochrony sieci LAN podłączonych do Internetu szybszymi łączami, Netia proponuje rozwiązanie Netia Managed UTM.

Cena usługi BDI jest ustalana indywidualnie przez specjalistów Netii po weryfikacji możliwości technicznych i potrzeb danego klienta. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie www.netia.pl.

Źródło zdjęć: Gold Picture / Shutterstock.com, Netia

Źródło tekstu: Netia