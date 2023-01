Vectra podniesie ceny. Umowa? Klienci ponoć znali ryzyko

Operator kablowy Vectra zapowiada zbliżające się podwyżki cen swoich usług. W liście rozsyłanym do klientów tłumaczy powody zmiany cennika – jest to skutek inflacji.

Sieć kablowa Vectra rozsyła do abonentów informację o dostosowaniu wysokości opłat do poziomu inflacji – donosi portal WirtualneMedia.pl. Spółka powołuje się przy tym na klauzulę waloryzacyjną zawartą w umowach. Klauzula wprowadzana przez operatora do umów obowiązuje od 1 stycznia 2023 r. i dotyczy także klientów przejętej przez siebie sieci Multimedia. Zapowiedzi zmiany warunków umowy były wysyłane do wszystkich klientów jesienią 2022 r., więc nie powinny stanowić dla nich zaskoczenia.

W ostatnich dniach Vectra została ukarana przez UOKiK za zmiany umów oraz bezprawne podwyżki opłat za internet i telewizję, do których dochodziło przed 2020 rokiem. Tym razem jednak operator przekonuje, że wszystko jest zgodne z przepisami Unii Europejskiej, a także orzeczeniem TSUE. Zdaniem Vectry waloryzacja jest zgodna z zapisami w umowach z abonentami.

Zapowiadana przez Vectre podwyżka ma odpowiadać oficjalnemu, podawanemu przez GUS średniorocznemu wskaźnikowi inflacji wyznaczanemu przez wzrost cen towarów i usług w 2022 roku. Według najnowszych danych wskaźnik ten wyniósł 14,4 proc.

Dziękujemy, że jesteś z nami i korzystasz z usług Vectra S.A. Mamy dla Ciebie informację dotyczącą dostosowania wysokości opłat o bieżący poziom inflacji, na który jako Grupa Vectra nie mamy wpływu. Zgodnie z Komunikatem Prezesa Urzędu Statystycznego z dnia 13.01.2022 średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2022 r. wyniósł 14,4%

- informuje Vectra w liście do klientów.

Waloryzacja ma objąć zarówno nowych klientów operatora, jak i obecnych, o ile w ich umowach znalazły się klauzule inflacyjne. Nowy cennik ma wejść w życie 1 marca 2023 r.

Portal WirtualneMedia.pl uzyskał od Vectry dodatkowe wyjaśnienie w tej sprawie. Firma przekonuje, że waloryzacja to skutek niespotykanego od ponad 20 lat poziomu inflacji, który stawia ogromne wyzwania przed wszystkimi przedsiębiorcami w Polsce, w tym operatorami telekomunikacyjnymi.

Vectra przekonuje też, że podwyżka opłat umożliwia dalsze świadczenie usług na poziomie oczekiwanym przez klientów, a zapisy umożliwiające waloryzację inflacyjną znajdują się we wszystkich umowach zawieranych z klientami.

Operator wyjaśnia, że klienci byli informowani o zapisach w umowach, umożliwiających waloryzację opłat podczas podpisywania nowych lub zmiany aktualnych umów. W związku z tym waloryzacja nie jest podstawą do rozwiązania umowy.

