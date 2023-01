Vectra ukarana. Musi oddać klientom pieniądze za podwyżki

Vectra ponownie znalazła się na celowniku UOKiK. Operator został ukarany przez urząd milionową karą za zmianę trwających umów, a następnie bezprawne podwyższanie opłat za internet i telewizję.

To już kolejna sprawa dotycząca tego operatora. UOKiK informował o postępowaniu dotyczącym Vectry w grudniu – wtedy chodziło o zakup spółki Multimedia Polska. Dziś jednak urząd poinformował o rozstrzygnięciu w całkiem innej sprawie.

UOKiK zarzuca operatorowi, że bez podstawy prawnej zmieniał zapisy umowy na czas nieokreślony, a następnie bezprawnie podwyższał opłaty za internet i telewizję.

O co dokładnie chodzi? Vectra w latach 2019 - 2020 jednostronnie, bez wymaganej podstawy prawnej, informowała klientów o dodaniu klauzuli modyfikacyjnej do trwających już kontraktów. Co ważne, w umowach nie było wcześniej takiej klauzuli, a jej dodanie zmieniało ogólne warunki korzystania z usług.

Jak wyjaśnia UOKiK, na podstawie tej bezprawnie wprowadzonej klauzuli modyfikacyjnej Vectra przez kolejne lata sugerowała klientom jednostronne podwyższenie o 5 złotych miesięcznie opłaty abonamentowe za każdą z usług telekomunikacyjnych – telewizji lub dostępu do internetu. Oznaczało to podwyżki 60 zł lub 120 zł w skali roku.

Operator wyznaczył im przy tym termin, w którym mogli nie zgodzić się na zmiany i wypowiedzieć świadczone usługi. Jeśli tego nie zrobili, Vectra pobierała ustalone jednostronnie podwyższone opłaty.

Zarzuty w tej sprawie UOKiK postawił Vectrze w listopadzie 2021 r. Teraz zapadłą decyzja. Prezes urzędu uznał, że zarówno klauzula modyfikacyjna, jak i późniejsze podwyżki opłat abonamentowych były wprowadzane bez podstawy prawnej, co wprowadzało konsumentów w błąd. Zarówno te działania, jak i następne pobieranie opłat abonamentowych w zwiększonej wysokości stanowią praktykę, która narusza zbiorowe interesy konsumentów.

Na Vectrę została nałożona kara ponad 22 mln zł (22 231 676 zł), nakaz zaniechania praktyki i usunięcia jej skutków. Po uprawomocnieniu decyzji operator będzie miał obowiązek zwrotu kwestionowanych opłat abonamentowych klientom. Vectra musi też poinformować ich o przysługującym im prawie do rekompensaty.

UOKiK wyjaśnia, że jeżeli umowy nie zawierają prawidłowej klauzuli modyfikacyjnej, a operator planuje wprowadzić zmiany do umów na czas niekreślony, może zostać zawarte porozumienie między stronami na partnerskich zasadach, w ramach pełnej dobrowolności, bez konieczności wypowiadania umowy.

Taka sytuacja w przypadku Vectry nie miała jednak miejsca, a operator wykorzystał swoją mocniejszą pozycję i arbitralnie narzucił klientom najpierw samą klauzulę modyfikacyjną, a potem podwyżkę opłat abonamentowych.

UOKiK przypomina, że operatorzy, podobnie jak inni przedsiębiorcy, nie mogą dowolnie zmieniać zawartych umów. Urząd prowadzi obecnie postępowania wyjaśniające w sprawie Orange Polska, P4 i T- Mobile Polska. Chodzi o klauzule inflacyjne, wprowadzane od kilku miesięcy przez telekomy.

