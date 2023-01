Media Markt ukarany. Chodzi o zakupy na raty

Na jaką grę w 2023 roku czekasz najbardziej?

Forspoken

Hogwarts Legacy

Marvel's Spider-Man 2

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Diablo IV

Final Fantasy XVI

Suicide Squad: Kill the Justice League

Star Wars Jedi: Survivor

S.T.A.L.K.E.R. 2

Starfield

Street Fighter 6