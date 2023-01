Thermomix i inne będą mieć pod górkę. Prawo mówi jasno

Od 1 stycznia obowiązują nowe przepisy, które mają za zadaniem chronić konsumentów. Dotyczą między innymi sprzedaży na pokazach i wycieczkach.

Na pewno każdy słyszał o pokazach magicznych garnków, pościeli czy pseudomedycznych sprzętów, które mają być odpowiedzią na wszystkie choroby ludzkości. Sprzedaż tego typu rzeczy często odbywa się na specjalnych pokazach. Od 1 stycznia obowiązują nowe przepisy, które mają chronić konsumentów i znacznie utrudniają tego typu sprzedaż — informuje dziennik.pl.

Utrudniona sprzedaż na pokazach

Nie da się ukryć, że na tego typu pokazach klienci, najczęściej osoby starsze, były zwyczajnie oszukiwane. Wmawiano im nieprawdę, kuszono dodatkowymi prezentami, czy namawiano na małokorzystne warunki finansowe, np. kredyty. UOKiK wielokrotnie interweniował w tego typu sprawach i nakładał kary finansowe, często wielomilionowe. Jednak proceder trwał nadal. Na szczęście od nowego roku obowiązują przepisy, które działają na korzyść konsumentów.

Zmiany wprowadzone od 1 stycznia br. wynikały w dużym stopniu z apeli UOKiK, ponieważ potrzebne były działania ograniczające pewne nieuczciwe praktyki.

– mówi Agnieszka Orlińska, ekspertka UOKiK, w rozmowie z Newseria.pl

Nowe przepisy wynikają w dużej części z konieczności dostosowania ich do unijnych dyrektyw, ale nie zmienia to faktu, że są korzystne dla konsumentów. Najważniejsza zmiana zakazuje zawierania umów finansowych w trakcie pokazów handlowych i wycieczek. W praktyce oznacza to, że podpisana na takim pokazie umowa kredytowa jest nieważna i nie wywołuje skutków prawnych dla konsumenta.

To jednak nie koniec, ponieważ nowe przepisy wydłużają termin, w którym konsument może odstąpić od umowy. W przypadku niezamówionej wizyty akwizytora lub zorganizowanej wycieczki jest to aż 30 dni. W przypadku pokazów handlowych pozostał 14-dniowy termin. Dodatkowo niedozwolone jest przyjmowanie płatności przed upływem tego czasu.

Do czasu upłynięcia terminu na odstąpienie od umowy nie będzie można pobrać od konsumenta płatności za sprzęt, który nabędzie w taki sposób. Jeżeli mimo to ktoś spróbuje taką płatność pobrać, to grozi mu za to kara grzywny

– dodaje Agnieszka Orlińska.

Ciekaw jestem, jak nowe przepisy wpłyną na sprzedaż innych urządzeń, np. Thermomixów. O ile w ich przypadku nie dochodziło do żadnych udokumentowanych nadużyć, o tyle sprzedaż odbywa się przecież w formie pokazów. Brak możliwości zawierania umów finansowych zapewne znacząco utrudni działanie przedstawicielom firmy Vorwerk, tym bardziej że szykują się podwyżki cen, więc więcej osób może potrzebować rat, aby pozwolić sobie na robota.

