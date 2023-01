Masz Thermomix? To mówi o tobie więcej niż myślisz

Kto częściej kupuje Thermomixa — użytkownicy Androida czy sprzętów Apple? Wystarczy spojrzeć na dostępne publicznie dane, aby poznać odpowiedź na to pytanie.

Thermomix to urządzenie niezwykle popularne w Polsce. W 2021 roku to właśnie w naszym kraju firma Vorwerk sprzedała najwięcej robotów kuchennych i podejrzewam, że podobnie mogło być w roku poprzednim (chociaż tutaj nie znamy jeszcze danych). Z dostępnych danych wynika też, że częściej z Thermomixa korzystają prawdopodobnie posiadacze telefonów i tabletów Apple.

Thermomix popularny wśród sadowników

Posiadacze telefonów i tabletów Apple częściej kupują Thermomixa. Takie wnioski można wyciągnąć po spojrzeniu do Sklepu Play oraz App Store. Oficjalna aplikacja Cookidoo, w której znajdują się przepisy do robota kuchennego, cieszy się większych zainteresowaniem wśród użytkowników sprzętów z nadgryzionym jabłkiem. W App Store jest ona na 86. miejscu pod względem popularności, a w Sklepie Play dopiero na 166. lokacie.

Oczywiście to tylko przypuszczenia, bo przecież użytkowników Androida jest na całym świecie więcej niż użytkowników systemu iOS, więc pod względem liczby pobrań może wygrywać zielony robocik. Jednak różnica w miejscu wśród najpopularniejszych aplikacji jest na tyle duża, że chyba bezpiecznie możemy założyć, że to posiadacze iPadów i iPhone'ów częściej wybierają Thermomixa.

Co ważne, korzystanie z Cookidoo kosztuje użytkowników Thermomixa aż 199 zł rocznie, więc nie jest to do końca aplikacja darmowa. Dodatkowo, jak wynika z naszych informacji, szykuje się podwyżka ceny samego robota.

Źródło zdjęć: własne, Vorwerk/Cookidoo