Thermomix z nowością. Już do kupienia w Polsce

Marka Vorwerk zaprezentowała nowe akcesorium do robotów kuchennych Thermomix TM6 oraz TM5. Te można już kupić w oficjalnym sklepie.

Marka Vorwerk wprowadza do Polski nowe akcesorium do robotów kuchennych z serii Thermomix. Mowa i nakładce krojącej, która jest kompatybilna zarówno z najnowszym modelem TM6, jak i starszą wersją TM5.

Nakładka krojąca do Thermomixa

Nowa nakładka składa się z pięciu elementów — pokrywy, pojemnika, popychacza, trzpienia oraz tarczy tnącej. Za pomocą akcesorium możliwe jest uzyskanie cienkich lub grubych pasków, a także cienkich lub grubych plastrów (w zależności od ustawień). Producent rekomenduje ją przede wszystkim do krojenia owoców i warzyw. To wtedy ma cechować się największą skutecznością.

Natomiast nakładki tnącej nie powinno się używać do krojenia rzeczy zamrożonych lub gotowanych, a także produktów twardych i lepkich, np. ugotowane jajka czy czekolada. Co ważne, samo krojenie nie brudzi głównego pojemnika Thermomixa, dzięki czemu szybko można przejść do kolejnych etapów gotowania. Natomiast samą tarczę krojącą można myć w zmywarce.

Na platformie Cookidoo są już dostępne nowe przepisy, które mają wykorzystywać nakładkę krojącą. Akcesorium dostępne jest w oficjalnym sklepie internetowym firmy Vorwerk w cenie 495 zł.

Źródło zdjęć: Thermomix