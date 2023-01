Nie tylko Thermomix. Poznaj inne i często tańsze opcje

W ciągu ostatnich lat Thermomix wyrósł na samodzielnego lidera wśród inteligentnych robotów kuchennych. Za jego sukcesem stoją lata doświadczenia producenta, mocny marketing i niecodzienny system sprzedaży. Nie jest to jednak jedyny robot kuchenny warty uwagi.

W ostatnich latach drastycznie na znaczeniu zyskała firma Vorwerk, gdy wprowadziła na rynek Thermomix, nowoczesnego robota kuchennego, który zastąpi cię w roli domowego kucharza. Mało jednak znanym faktem jest to, że pierwszy Thermomix powstał już w 1961 roku. Od tamtego momentu oczywiście technologia znacznie rozwinęła się, pozwalając tym samym spełniać robotom kuchennym coraz więcej funkcji.

O Thermomiksie głośno w Polsce jest dopiero od kilku lat, gdy firma weszła na rynek wraz z urządzeniem TM 5. W 2019 roku został zaprezentowany Thermomix TM 6 i to właśnie o nim myślimy, gdy słyszymy nazwę „Thermomix”. Nowoczesny robot kuchenny potrafi wyręczyć nas w wielu czynnościach oraz zastępuje wiele innych sprzętów.

Urządzenie przede wszystkim umożliwia gotowanie w garnku o pojemności roboczej 2,2 litra, który może również służyć do przygotowywania potraw na parze i duszenia. Dzięki mocy 1200 W, Thermomix TM 6 jest w stanie błyskawicznie wszystko zblendować. Dodatkowo zastępuje on mikrofalówkę, gdyż potrafi szybko podgrzać lub rozmrozić składniki. Specjalna końcówka zamienia urządzenie w maszynkę do mięsa.

Do tego urządzenie posiada ekran i jest połączony ze specjalną aplikacją, dostarczającą mnóstwo przepisów i pomysłów na obiad. To wszystko sprawia, że Thermomix może być niezwykle przydatny w kuchni. Jest również bardzo drogi. Jego cena wynosi około 6 tysięcy i trzeba się liczyć z dodatkowymi opłatami za subskrypcję aplikacji. Nie każdego stać na taki wydatek, ale też nie każdy będzie potrzebował skorzystać ze wszystkich funkcji Thermomiksa. Dlatego też prezentujemy listę robotów kuchennych, które są tańszym, lecz niekoniecznie gorszym wyborem.

Monsieur Cuisine Smart, czyli popularny „Lidlomix”

Monsieur Cuisine Smart jest największym konkurentem firmy Vorwerk w Polsce jeśli chodzi o roboty kuchenne. Ze względu na podobieństwo do Thermomiksa i sprzedaż w sieci sklepów Lidl, został okrzyknięty „Lidlomiksem”, co jest trafny określenie i o wiele prostszym do wymowy niż Monsieur Cuisine Smart.

Decydując się na Monsieur Cuisine Smart w rzeczywistości dostajemy centralną jednostkę z ekranem dotykowym, komputerem sterującym, silnikiem i wagą. Głównie korzystać będziemy z podgrzewanej misy z nożem-mieszadłem na dnie, która jest zdolna do pomieszczenia do 3 litrów wody i innych produktów spożywczych. Ponadto, pojawia się ekwipunek do gotowania na parze lub w wodzie, mieszadło do ciasta i silikonowa łopatka. Zakres działań „Lidlomiksa” jest dość szeroki. Oczywiście wszystko w końcu sprowadza się do grzania, rozdrabniania, mieszania albo jakiejś kombinacji tych czynności.

Tutaj również postarano się o aplikację mobilną, która jest darmowa i oferuje setki przepisów oraz pomysłów na obiad. W dodatku, można w niej zaplanować posiłki i zorganizować listę zakupów w Lidlu.

Tak się składa, że Monsieur Cuisine Smart był u nas nawet na testach, gdzie zajęło się nim wnikliwe oko Ani. Jego największymi zaletami okazała się być intuicyjna obsługa, porządne materiały z dobrze dopasowanymi elementami, łatwo dostępne akcesoria, serwis i części zamienne oraz łatwe mycie przy ogólnym niskim koszcie utrzymania. Więcej na temat urządzenia można przeczytać w recenzji na naszej stronie.

Regularna cena najnowszego „Lidlomiksa” to 2499 zł, ale cyklicznie można go kupić taniej. Urządzenie dostępne jest w Lidlu, co sprawia, że można je kupić bez angażowania „osiedlowych” pośredników, jak to jest koniecznie w przypadku Thermomiksa.

Hoffen Chef Express – robot Biedronki za śmieszne pieniądze

Nie tylko Lidl zauważył nadciągający niczym fala trend i zapewnił sobie swoją własną linię robotów kuchennych. To samo uczyniła Biedronka we współpracy z firmą Hoffen. Hoffen Chef Express co jakiś czas pojawia się na półkach sklepu z logiem owada.

Hoffen Chef Express jest urządzeniem posiadającym większość funkcji popularnego Thermomiksa. Możemy go wykorzystać do gotowania, ważenia, odliczania czasu, siekania i mieszania, gotowania na parze, wyrabiania ciasta, mieszania go i ubijania, miksowania, blendowania i podgrzewania.

Do tego Hoffen Chef Express wyposażony jest w całkiem spory ekran o przekątnej 7 cali. Możemy go wykorzystać do wybrania przepisu, kontrolowania czasu i temperatury. Urządzeniem możemy sterować za pomocą prostej i darmowej aplikacji, w której znajdziemy ponad 200 przepisów, trochę mało, ale istnieje możliwość dodania własnych.

O ile w wielu przypadkach robot kuchenny Biedronki jest jedynie pomocą w gotowaniu, tak w kilku czynnościach jest w stanie wyręczyć nas całkowicie dzięki pięciu automatycznym programom: powidła, zupa, gotowanie na parze, ugniatanie ciasta do 500 g, ugniatanie ciasta do 800 g.

Dodatkowo, w zestawie dostajemy misę o pojemności aż 5 litrów (robocza 3 l), sprzęt do gotowania na parze w postaci naczynia płytkiego, głębokiego i pokrywki. Nie zabraknie też łopatki ani motylka do ubijania kremów.

Biorąc pod uwagę możliwości robota Hoffen Chef Express, cena 1299 złotych nie wydaje się być zbyt wygórowana. Co więcej, urządzenie już wiele razy pojawiało się w obniżonej o nawet kilkaset złotych cenie.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Anna Rymsza (Monsieur Cuisine Smart, Hoffen (Hoffen Chef Express), MPM (MPM iCoook MRK-18), TEFAL (FE90B137 i-Companion), Xiaomi (Xiaomi Mijia Smart Cooking Robot)