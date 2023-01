Thermomix robi rewolucję w ofercie. Klienci nie będą zadowoleni

Jeśli planowałeś kupno Thermomixa, to warto się spieszyć. Według naszych źródeł firma Vorwerk już za chwilę podniesie ceny w Polsce.

Thermomix to niezwykle popularny w Polsce robot kuchenny. Nie bez powodu Vorwerk Polska otrzymało nagrodę Market of the Year za 2021 rok. Wtedy też sami Polacy zakupili aż 220 tys. urządzeń o łącznej wartości 231 mln euro, co było najlepszym wynikiem dla całej firmy. Niestety, nie mamy dobrych informacji. Vorwerk szykuje podwyżkę cen.

Droższy Thermomix w Polsce

Nie jest to informacja oficjalna, ale według naszych źródeł już w lutym tego roku zmieni się cena Thermomixa. Niestety, urządzenie nie będzie tańsze. Firma Vorwerk szykuje podwyżkę, co — biorąc pod uwagę szalejącą inflację — nie powinno być żadnym zaskoczeniem. Dokładna kwota podwyżki nie jest znana, ale prawdopodobnie mowa o kilkuset złotych, co przy już drogim urządzeniu jest znaczącym wzrostem.

Na tym informacje ze świata Thermomixa się nie kończą. Doniesienia od brytyjskich konsultantów mówią też, że to już tej wiosny firma zaprezentuje nowa generacje urządzeń, czyli zapewne Thermomix TM7. Co zaoferuje ona nowego? Czym będzie się różniła od poprzedniego modelu? To również pozostaje w kwestii spekulacji i domysłów. Jeśli informacje są prawdziwe, to wkrótce powinny pojawić się na ten temat pierwsze przecieki.

O ile podwyżki cen jesteśmy pewni, o tyle już nasze źródła w Polsce o nowej wersji Thermomiksa jeszcze oficjalnie nic nie wiedzą, ponieważ nie są jeszcze prowadzone wewnętrzne szkolenia. Tymczasem od niedawna posiadacze modeli Thermomix TM5 i TM6 mogą kupić do niego nowe akcesorium w cenie niecałych 500 zł.

