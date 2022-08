Thermomix znika w szaleńczym tempie. Polacy zadecydowali

Grupa Vorwerk, producent kultowego Thermomixu, podsumowała 2021 rok. Dzięki temu dowiedzieliśmy się, gdzie urządzenie sprzedaje się najlepiej. Tak, właśnie w Polsce.

Pod koniec maja w Austrii odbyła się impreza firmowa marki Vorwerk. W jej trakcie podsumowano 2021 rok i rozdano nagrody dla najlepszych działów. W ten sposób dowiedzieliśmy się, gdzie Thermomix sprzedaje się najlepiej. Skoro o tym piszemy, to prawdopodobnie już domyślacie się odpowiedzi.

Thermomix najlepiej sprzedaje się w Polsce

Nagrodę Market of the Year za 2021 rok otrzymała spółka Vorwerk Polska. To zasługa ogromnego wzrostu sprzedaż aż o 42,8 proc. rok do roku.

W sumie w naszym kraju sprzedano prawie 220 tys. urządzeń o łącznej wartości 231 mln euro. To rekord w skali całej firmy — informuje SuperBiz. Na drugim miejscu znalazły się Włochy z wynikiem zaledwie 170 mln euro. Dla kontrastu macierzyste Niemcy nie zostają choćby wspomniane.

Cieszymy się, że Thermomix polecają sobie kolejne pokolenia rodzin w całej Polsce. Marka stała się symbolem najwyższej jakości i profesjonalnej obsługi. W 2022 roku po raz czwarty w naszej historii zostaliśmy uhonorowani prestiżowym tytułem Superbrands Poland’s Choice. Mamy nadzieję, że Kobold również będzie cieszyć się taką samą sympatią wśród naszych klientów.

– powiedział Wojciech Ćmikiewicz, dyrektor generalny Vorwerk Polska.

Jak widać, pomimo wysokiej ceny, Polacy szczególnie wysoko cenią sobie urządzenia Thermomix. Zeszły rok dla polskiego oddziału to nie tylko rekordowa sprzedaż, ale też nowa siedziba w kompleksie West 4 Business Hub we Wrocławiu, a także sprzedaż milionowego egzemplarza w naszym kraju.

