Thermomix ma nowego rywala. Tworzy go kultowa marka

Xiaomi rzuca rękawice firmie Vorwerk. Chińczycy szykują własne urządzenie, które ma być konkurencją dla popularnego Thermomixa.

Thermomix TM6 to niezwykle popularny robot kuchenny. Jego największą wadą jest bez wątpienia cena. Kwota około 5500 zł może odstraszać, a zapowiada się, że wkrótce może być jeszcze wyższa. Nic dziwnego, że jak grzyby po deszczu rosną tańsze alternatywy. Dużym powodzeniem cieszy się między innymi tzw. Lildomix, czyli Monsieur Cuisine. Wkrótce do grona konkurentów Thermomixa dołączy też Xiaomi.

Xiaomi tworzy konkurencję dla Thermomixa

We Francji firma Xiaomi zorganizowała pokaz nowych urządzeń. Jednym z ciekawszych sprzętów był finalny prototyp robota kuchennego. Już po samym wyglądzie widać, że to urządzenie podobne to Thermomixa TM6, dla którego prawdopodobnie ma być konkurencją

Ze słów przedstawicieli Xiaomi wynika, że urządzenie jeszcze w tym roku trafi do sprzedaży, ale nie wiemy w jakiej cenie i na jakich rynkach (prawdopodobnie początkowo w Chinach).

O robocie nie wiemy wiele, ale mimo wszystko kilkoma kluczowymi cechami producent zdążył się pochwalić. To, co wyróżnia sprzęt na tle konkurencji, to przede wszystkim bardzo duży ekran, który bardziej przypomina tablet. Wiemy też, że wewnątrz znalazło się miejsce dla modułu WiFii, a dedykowana aplikacja pozwoli na zarządzanie innymi urządzeniami z ekosystemu Xiaomi, i to również z poziomu samego robota.

Pokrętło pod wyświetlaczem zapewne służy do sterowania urządzeniem mimo zabrudzonych dłoni. Co do samej konstrukcji – misa ma pojemność 2,2 litra, czyli tyle samo, co Thermomix. Nie powinno ponadto zabraknąć jakiegoś rodzaju platformy z przepisami.

Z pewnością temat urządzenia jest warty śledzenia. Coś czuję, że Xiaomi może podbić wiele kuchni, w tym również polskich. Szczególnie jeśli nie przeszarżuje z ceną, a to znając chińską spółkę, jest rzecz jasna bardzo prawdopodobne.

