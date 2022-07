Thermomix znika i nie jest jedyny. Całe Niemcy mają czkawkę

Raporty z Niemiec nie napawają optymizmem. Producenci elektroniki zza naszej zachodniej granicy narzekają na niedobór chipów potrzebnych do działania ich produktów. Brakuje między innymi procesorów do Thermomixów. Wkrótce odczują to klienci krajowi oraz zagraniczni.

Przez ostatnie lata granice były zamykane, a całe zakłady zmuszane do zaprzestania pracy, co w efekcie doprowadziło do tego, że w wielu przypadkach nie zostało stworzonych wystarczająco produktów, by zaspokoić potrzeby rynkowe. Taka właśnie sytuacja spotkała producentów półprzewodników, których nadal brakuje na rynku. Niemieccy producenci elektroniki już to odczuwają na własnej skórze. Wkrótce konsekwencje dotrą również do ich klientów.

Niemcy produkują mniej samochodów

W Niemczech brakuje półprzewodników i potwierdza to raport udostępniony przez Handelsblatt. Szczególnie mocno ucierpieli na tym producenci samochodów. Prawdziwy zakres niedoboru chipów w branży jest obecnie przykrywany jedynie faktem, że produkuje się znacznie mniej pojazdów niż jest to możliwe i konieczne do zaspokojenia potrzeb rynkowych.

Na Thermomix będzie czekał nawet 10 tygodni

Kryzys dotyka też coraz bardziej popularne w Polsce Thermomiksy. Niemieckie media donoszą, że klienci muszą czekać na zamówione multicookery przez około 10 tygodni. Przypomnijmy, że Thermomix jest produkowany przez Vorwerk, firmę z siedzibą w Niemczech.

W ostatnich latach urządzenia te stały się częstym wyborem konsumentów. W samym 2021 roku sprzedano 1,5 miliona Thermomiksów. Niestety, firma musiała już kilkukrotnie wstrzymywać produkcję. W głównym zakładzie produkcyjnym we Francji pracownikom z dnia na dzień obcięto godziny pracy i anulowano dyżury właśnie ze względu na niedobór chipów. Właściciele firmy obawiają się, że kryzys potrwa co najmniej do końca tego roku.

