T-Mobile da ci nawet 1000 zł rabatu. Zajrzyj do aplikacji

T-Mobile uruchamia akcję Bonusy od serca. W jej ramach od marca 2023 roku na klientów magentowej sieci w aplikacji Mój T-Mobile będą czekać różne niespodzianki, takie na przykład jak rabat na urządzenia, zniżka na akcesoria czy bezpłatny dostęp do Internetu. Nie zabraknie również ofert od partnerów operatora.

T-Mobile rozdaje prezenty nie tylko nowym klientom. W tym celu ruszyła akcja „Bonusy od serca”, która ma zapewnić osobom korzystającym z magentowej oferty więcej atrakcji i indywidualnych korzyści. W aplikacji Mój T-Mobile, w zakładce „Benefity”, na klientów będą czekać różnorodne bonusy, takie jak: zniżki na urządzenia oraz akcesoria do smartfonów, bezpłatny, nielimitowany internet przez 14 dni, a także oferty stworzone we współpracy z partnerami T-Mobile Polska. Wśród tych bonusów każdy powinien znaleźć coś dla siebie.

Nawet 1000 zł rabatu na urządzenia

Podpisanie nowej umowy to dobry moment na wymianę telefonu. Indywidualni klienci abonamentowi T-Mobile, którzy do 15 kwietnia 2023 roku podpiszą z magentowym operatorem nową umowę na jedną z taryf z nielimitowanym Internetem, otrzymają do 1000 zł rabatu na nowe urządzenie (zakup w ramach 24 miesięcznych rat).

Aby skorzystać z tej promocji, wystarczy odebrać unikalny kod w aplikacji Mój T-Mobile i wykorzystać go w dowolnym kanale sprzedaży – podając go sprzedawcy przed zawarciem umowy czy wpisując w specjalną rubrykę przy zakupie online. Ze zniżki mogą skorzystać wszyscy klienci T-Mobile, również ci, którzy zechcą dołączyć do magentowej sieci.

Telefon dostosowany do potrzeb klienta

Nowo zakupiony smartfon warto spersonalizować. Pęknięty ekran czy obudowa nowego telefonu potrafią niemal złamać serce, więc w trosce o dobre samopoczucie klientów i trwałość urządzeń, T-Mobile przygotował jeszcze jeden „Bonus od serca”. To zestaw dwóch folii na telefon (w wariancie anticrash na ekran oraz ochronnym na tył obudowy, który dostępny jest w 5 wzorach) w cenie 59 zł.

Ze zniżki skorzystać mogą wszyscy klienci indywidualni (abonamentowi oraz użytkownicy opcji na kartę) i biznesowi, korzystający z taryf Magenta Biznes lub Jump proFirma. Przysługujący kod rabatowy dostępny będzie w aplikacji Mój T-Mobile w sekcji „Benefity”. Skorzystanie z opcji zabezpieczenia i spersonalizowania telefonu możliwe jest jedynie w salonach T-Mobile wyposażonych w odpowiednie plotery – ich pełna lista dostępna jest pod tym adresem.

Nielimitowany Internet

T-Mobile ma w swojej ofercie nielimitowany Internet i chętnie się nim podzielimy z klientami indywidualnymi na kartę, abonamentowymi oraz biznesowymi, korzystającymi z taryf Magenta Biznes lub Jump proFirma. W ramach prezentu klienci otrzymają dostęp do darmowego Internetu bez limitu pobieranych danych czy prędkości przez 14 dni. Bonus można aktywować jednorazowo w aplikacji Mój T-Mobile w sekcji „Benefity” w terminie do 15 kwietnia 2023 roku.

Opisane powyżej „Bonusy od serca” (zniżki na urządzenia oraz akcesoria do smartfonów, czy nielimitowany Internet) dostępne są dla klientów od 1 marca do 15 kwietnia 2023 roku. Z kolei oferty partnerskie, stworzone we współpracy z innymi markami, aktualizowane są na bieżąco.

Źródło zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl, T_Mobile

Źródło tekstu: T-Mobile